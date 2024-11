Předvolební průzkumy zase podcenily Trumpa. V jeho volebním štábu lidé jásají

Donald Trump podle dosavadního vývoje hlasování v klíčových státech směřuje k vítězství v amerických prezidentských volbách. Jeho soupeřka Kamala Harrisová ztrácí ve většině z nich. Deník Aktuálně.cz shrnuje nejdůležitější poznatky z volební noci.

1. "Popular vote" pro Trumpa?

Ještě není rozhodnuto, ale před pátou hodinou ranní byly Trumpovy šance na vítězství výrazně vyšší. Podle odhadů listu The New York Times může Donald Trump na rozdíl od roku 2016 vyhrát i v celkovém součtu hlasů z celé země.

2. Podcenění republikána

Průzkumy veřejného mínění znovu ve velké většiny podcenily Donalda Trumpa. Už potřetí, podobně jako v letech 2016 a 2020. První ukazatelem se stala Florida, kde republikán získal více hlasů, než se očekávalo. Stejně tak ve Virginii. Naopak predikce známé výzkumnice Ann Selzerové, že Harrisová překvapivě vyhraje v Iowě, se nepotvrdila.

3. Ekonomika vévodila

Američané zřejmě slyšeli na Trumpův argument, že před čtyřmi lety, když Bílý dům opouštěl, se měli lépe. Podle exit pollů u volebních místností patřila ekonomika u většiny hlasujících k jejich nejdůležitější nebo druhé nejdůležitější prioritě. Další byla obava o demokracii, což ale neznamená, že dotyčný hlasoval pro Harrisovou.

4. Voliči mají svoji hlavu

Ukazuje se, že američtí voliči příliš nedají na varování bývalých spolupracovníků Donalda Trumpa, na doporučení hereckých či hudebních celebrit nebo na Trumpovy soudní kauzy.

5. Trump silnější na venkově

V klíčových státech na jihu - Georgii a Severní Karolíně - Trump oslovil více venkovských voličů než v roce 2020.

6. Hispánci pro Trumpa

Donald Trump zřejmě získal oproti minulým a předminulým volbám mnohem větší podporu mezi hispánskými voliči. Podle agentury Edison Research volilo republikánského kandidáta o 18 procent Hispánců více než v roce 2020, což je podstatný rozdíl.

7. Fenomén žen

K volbám nakonec nepřišlo výrazně více žen, než Kamala Harrisová a její Demokratická strana doufaly. Tvořily 53 procent hlasujících, před čtyřmi lety to bylo 52 procent. Trumpa jasně preferovala věková skupina nad 45 let. Mladí do 29 let volili více Harrisovou, ale zdá se, že jí to nebude stačit na zvolení.

8. Republikánský úspěch v Senátu

Republikánská strana zaznamenala také úspěchy v souboji o Senát. V Západní Virginii vyhrál republikánský kandidát Jim Justice a obsadil místo po demokratickém senátorovi. Ve sledovaném klání o senátorské křeslo v Texasu obhájil mandát Ted Cruz, který je velmi loajální vůči Trumpovi.

