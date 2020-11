Prázdné hotely se plní běženci. Kanárské ostrovy zaskočil nárůst migrantů z Afriky

Kanárské ostrovy se ocitly pod náporem běženců, letos jich připlulo desetkrát víc než loni. Jen během posledního měsíce z Afriky dorazilo osm tisíc migrantů. Madrid je pod tlakem a jedná s Marokem a dalšími africkými státy o omezení nelegální migrace. Do pevninského Španělska je přesunout odmítá.

Kanárské ostrovy jsou oblíbenou turistickou destinací, a to i v době pandemie. Nákaza se na ostrovech šířila mnohem pomaleji než ve zbytku Španělska, které první i druhá vlna koronaviru výrazně zasáhla. Kanárské ostrovy byly ještě donedávna jediným španělským územím, kam se dalo vycestovat i bez nutnosti prokázat se negativním testem.

V posledních týdnech se ale místo turistů ubytovací kapacity plní běženci. Hotely a apartmány hostí asi 4000 migrantů a už dva týdny jejich majitelé volají po jejich vyhoštění z ostrovů.

Letos na Kanárské ostrovy dorazilo skoro 19 tisíc migrantů. To je desetkrát víc než za celý loňský rok. Polovina z nich jsou Maročané, těch jen během posledního měsíce na ostrovy připlulo osm tisíc lidí.

Lodě s běženci plují na Kanárské ostrovy z města Dakhla na pobřeží Atlantského oceánu, které leží na území Západní Sahary spravovaném Marokem, popisuje španělský list El País. Maročané, kteří se vydávají na cestu ke španělským ostrovům, utíkají z míst tvrdě zasažených pandemií koronaviru a suchem.

Další cestují z Gambie, Senegalu nebo Mali. "Obětuju vlastní život na moři, abych se sem dostal," říkal například televizi Sky News Osuman z Gambie, který na Kanárské ostrovy připlul před měsícem. "Je to velmi riskantní. Na lodi je spousta lidí, někteří nemocní, někteří mrtví," popsal. Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) každý den zemře při pokusu dostat se přes moře do Evropy 16 lidí.

Námořní blokáda dle krajní pravice

Do přístavu Arguineguín na jihu ostrova Gran Canaria je to přes moře ze Západní Sahary vzdušnou čarou asi 400 kilometrů. Ve městě vznikl tábor pro několik stovek migrantů, ve kterém se teď ale tísní na dva tisíce lidí.

Kanárské ostrovy nápor migrantů nezvládají. Některé běžence přesouvají do vznikajících táborů na vojenských základnách nebo do prázdných hotelů. Místní úřady žádají, aby centrální vláda v Madridu přijala běžence ve vnitrozemí. "Tito lidé tady nechtějí zůstat, musí se dostat do Španělska. Chtějí se dostat na kontinent a španělská vláda je musí přesunout z ostrovů," prohlásil šéf tamní regionální vlády Antonio Morales Mendez.

Madrid ale místo toho buduje na ostrovech nová zařízení na ubytování migrantů. Stanové tábory i provizorní ubytovny pro až 7000 lidí by měly fungovat už od prosince. Opoziční strany jednání vlády kritizují, dokonce volají po demisi ministra vnitra. Krajně pravicová strana Vox dokonce navrhuje vybudovat námořní blokádu, aby se zabránilo přívalu přistěhovalců, který nazývají "invazí".

Ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska v pátek odcestoval do Maroka jednat s tamní vládou o posílení boje proti nelegální migraci. Ostatní členové kabinetu vyjednávají s dalšími africkými zeměmi.

Západní Sahara vypověděla příměří

Snahy o jednání s Marokem teď nově narušuje Západní Sahara, bývalá španělská kolonie a do roku 1975 dokonce španělská provincie. Jde o neuznané území, které spravuje Maroko. Tamní osvobozenecká fronta Polisario usiluje o vyhlášení nezávislého státu, v polovině listopadu formálně ukončila 30 let trvající příměří a zaútočila na marocké jednotky.

Příměří zaštiťuje od roku 1991 Mise OSN pro referendum v Západní Sahaře. To se ale zatím neuspořádalo. Španělská opozice teď kvůli obavě z propuknutí bojů apeluje na Madrid, aby se pokusil hlasování uspořádat, což by ale jednání Španělska s Marokem mohlo zkomplikovat.

Video: Jak Kanárské ostrovy bojují s migrační krizí