Nevíme, kde žijí tisíce migrantů, přiznalo Řecko. Včetně těch, kterým zamítli azyl

Řecká vláda nezná místo pobytu tisíců migrantů, kteří v její zemi podali žádost o azyl, včetně těch, jimž byl azyl zamítnut. Informovala o tom agentura APA s odvoláním na vyjádření řeckého ministra pro migraci Notise Mitarakise z minulého týdne. Podle něj také Turecko kvůli pandemii covidu-19 od března nepřijímá zpět migranty, jak by to mělo dělat na základě migrační dohody s EU z roku 2016.

Migranti na cestě z Turecka do Řecka - ilustrační foto. | Foto: Reuters

Ministr Mitarakis uvedl, že řecké úřady nyní řeší zhruba 84 tisíc žádostí o azyl. Řekl také, že na 32 570 žádostí o azyl místní úřady zamítly.

Dodal, že úřady neznají místo pobytu tisíců migrantů, včetně těch, jimž byl azyl zamítnut. A že neví, kolik běženců každý měsíc z Řecka ilegálně odejde do jiných evropských zemí, protože "to dělají ilegálně".

"Nedostatek adekvátních vyhošťovacích center způsobil, že policie de facto předává nařízení k dobrovolnému opuštění země, jejich plnění lze jen těžko kontrolovat," řekl Mitarakis podle deníku Kathimerini. "Proto nemůžeme říci, kolik migrantů zůstává v naší zemi s odmítnutou žádostí o azyl," dodal.

Nynější řecká vláda Kyriakose Mitsotakise, která je u moci od loňského léta, zpřísnila migrační politiku a mimo jiné zahájila stavbu nových středisek pro migranty na řeckých ostrovech v Egejském moři. Tato střediska, v nichž mají běženci čekat na vyřízení žádostí o azyl, mají nahradit nynější přeplněné tábory, zároveň mají mít ale i přísnější režim.

Problém s vyhošťováním odmítnutých žadatelů o azyl řeší například i Itálie, která je vedle Řecka hlavní vstupní branou migrantů do Evropy. Před dvěma týdny psala tamní média o tom, že Tunisan, který koncem října ve francouzském městě Nice zavraždil v kostele tři lidi, byl předtím oficiálně vyhoštěn z Itálie do Tuniska. Přesto se mohl volně pohybovat a podařilo se mu dostat do Francie.