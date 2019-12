Pozvěte české muzikanty do svých států, píše primátor Hřib ve Washington Postu

Čína je nespolehlivý obchodní partner, který bez váhání obětuje výhodné dohody, pokud si to žádají politické zájmy. V názorovém příspěvku zveřejněném na webu prestižního amerického listu The Washington Post to napsal pražský primátor Zdeněk Hřib.

V článku, který se věnuje problémům v česko-čínských vztazích, Hřib zároveň zdůraznil, že nikoho nevyzývá, aby přestal s Čínou obchodovat nebo s ní přerušil styky. Varoval ale, aby se nikdo při jednání s Pekingem nenechal vydírat a nevzdával se svých hodnot a osobní integrity. "Od okamžiku, kdy jsem byl v roce 2018 zvolen primátorem českého hlavního města, jsem pracoval na splnění slibu, kterým jsem dal voličům. Zavázal jsem se během kampaně, že se vrátím k naší vážené postkomunistické tradici úcty k demokracii a lidským právům," napsal pražský primátor v příspěvku. "Tím, že jsme plnili tento slib, jsem já a má rada vyvolali hněv čínské komunistické strany," dodal. V článku Hřib čtenářům vysvětluje důvody současného napětí mezi Prahou a Pekingem. Připomíná například vyvěšování tibetské vlajky na radnici, svou kritiku odebírání orgánů příslušníkům muslimské menšiny Ujgurů a dalším čínským vězňům či okolnosti vypovězení sesterské smlouvy české metropole s Pekingem kvůli sporu o klauzuli, že Praha uznává jednu Čínu. "Přišli jsme o partnerské město, ale v důsledku toho jsme získali nové. V lednu podepíšeme novou sesterskou smlouvu s Tchaj-pejí, hlavním městem Tchaj-wanu," napsal pražský primátor. Poučením z vývoje v česko-čínských vztazích je podle Hřiba to, že "Čína je nespolehlivý obchodní partner, který bez váhání obětuje výhodné dohody, pokud si to žádá politická potřeba". Čína podle Hřiba kvůli své "komunistické mentalitě" při trestání nerozlišuje, zda je někdo primátor Prahy či člen Pražské filharmonie. "Někdo z Prahy se nechoval dobře. Pak někoho z Prahy potrestáme," popisuje Hřib svůj pohled na čínskou reakci na vypovězení partnerské smlouvy. Čína kvůli ní zrušila koncerty několika českých hudebních těles. Související Podepište antichartu, nabízí Čína Čechům. My vás necháme hrát, vy zapřete sebe sama Ukázkou toho, jak chce Čína vnutit západním demokraciím svůj pohled na věc, je podle Hřiba i aféra kolem úvěrové společnost Home Credit. Ta podle Aktuálně.cz proplatila téměř 2000 hodin práce PR agentuře C&B Reputation Management za zlepšování obrazu komunistické Číny u české veřejnosti. "Neradím nikomu, aby přestal obchodovat s Čínou. Ani nenavrhuji, abychom přerušili všechny diplomatické vazby; takový přístup by byl extrémní a kontraproduktivní," dodává v článku Hřib. Zároveň ale vyzývá "přátele po celém světě", aby byli při jednání s Čínou opatrní a nevzdávali se svých hodnot a osobní integrity kvůli strachu z vydírání a výhrůžkám. Na závěr Hřib navrhl, aby státy a města, která chtějí symbolicky projevit Praze solidaritu, pozvaly české hudebníky na vystoupení k sobě. Video: Čína chce jen šířit propagandu, snažili se nás šikanovat, pak přidali výhrůžky, říká Hřib 22:34 O spolupráci mezi Pekingem a Prahou nemůže být řeč, šlo jim o propagandu, zbytek byla jen zbytečná omáčka, říká pražský primátor. | Video: DVTV, Daniela Drtinová