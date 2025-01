Požáry dál pustoší Los Angeles. Zabily deset lidí a spálily nejméně 10 tisíc budov

Počet potvrzených obětí požárů, které pustoší oblast amerického Los Angeles a jeho okolí, vzrostl na deset. O nové bilanci v pátek podle agentur Reuters a AP informoval úřad soudního lékaře, předchozí informace hovořily o sedmi mrtvých. Dva největší požáry spálily nejméně 10 tisíc budov, odhadují podle amerických médií lokální činitelé.

Požáry v metropolitní oblasti s miliony obyvatel zuří od úterka, kdy na jihu Kalifornie udeřila vichřice s nárazy přesahujícími 150 kilometrů v hodině. Několik ohňů postupně zachvátilo skoro 150 kilometrů čtverečních, zejména v kopcích nad Los Angeles, a vynutilo si nařízení evakuací pro 180 tisíc obyvatel. V noci na pátek tisíce hasičů dál bojovaly s pěti aktivními ohnisky.

Podle deníku The New York Times se s příchodem nového dne naplňovaly obavy, že vítr po středečním ochabnutí znovu nabere na síle. Nárazy na kopcích přesahovaly rychlost 100 kilometrů v hodině. Vítr by mohl plameny rozdmýchávat i v příštích dnech, neboť jakkoli se v pátek odpoledne a v sobotu čeká další útlum, už v neděli hrozí nový vichr.

Úřady vyzývaly obyvatele postižených oblastí, aby respektovali evakuace, zatímco se ve čtvrtek rychle rozšiřoval nový požár na severozápadě Los Angeles, který dostal název Kenneth. Podle stanice BBC se policie domnívá, že ho založil záměrně člověk, kterého poté zadrželi místní obyvatelé. Po spálení asi čtyř kilometrů čtverečních se podařilo postup plamenů zastavit, uvedl kalifornský guvernér Gavin Newsom.

Činitelé z různých míst informovali v noci na pátek o sedmi obětech požárů, ačkoliv losangeleský šerif Robert Luna na tiskové konferenci nechtěl uvádět přesné číslo, dokud nebude bezpečné prohledat domy a jejich trosky, napsala agentura Reuters. Šerif zároveň vzhledem k devastaci očekává, že počet obětí poroste. "Vypadá to, jako by v těch oblastech spadla atomová bomba. Nečekám dobré zprávy," řekl Luna.

Úřad soudního lékaře později uvedl, že v souvislosti s požáry eviduje deset obětí. "Identifikace může trvat několik týdnů, protože úřad soudního lékařství není schopen reagovat na všechna místa úmrtí kvůli požárům a obavám ohledně bezpečnosti," sdělil úřad koronera.

Americký prezident Joe Biden současné požáry v oblasti Los Angeles ve čtvrtek označil za nejničivější v historii Kalifornie a přislíbil rozsáhlou federální pomoc při odstraňování následků přírodního živlu. Podle guvernéra Newsoma je do boje proti němu zapojeno přes 8000 členů lokálních, státních i federálních složek, v operacích jsou nasazené desítky letounů a vrtulníků.

Dva největší požáry hoří mezi Santa Monikou a Malibu na západě metropolitní oblasti a u Pasadeny na severovýchodě. Ve čtvrtek se dál šířily do kopců nad zastavěnými oblastmi, jakkoli byl již postup pomalejší. Jak přesně tyto ohně vypukly, zatím není jasné, jejich šíření však napomáhal silný vítr. Nebezpečné podmínky pak dotváří sucho, které na jihu Kalifornie panuje několik měsíců a přispívá k riziku požárů v roční době, která je zpravidla relativně deštivá.

Každý z velkých požárů podle odhadů místních činitelů zničil kolem 5000 staveb, což z nich činí nejničivější ohně v dějinách Los Angeles. Také už figurují mezi pěti nejničivějšími požáry v historii Kalifornie, napsal deník The New York Times. Plameny zdevastovaly čtvrť Pacific Palisades na tichomořském pobřeží a také části Altadeny dál na východ. AP uvádí, že mimo jiné shořelo pět kostelů, jedna synagoga, sedm škol, dvě knihovny, řada barů a restaurací a mnohé rezidence celebrit u moře.

Rozsah destrukce stále vychází najevo, zatímco se obyvatelé začínají vracet do zasažených čtvrtí. Na místech, kde byly dříve jejich domovy, mnozí nachází jen ohořelé trosky.

Takový osud potkal i Roberta Laru, který ve čtvrtek ve zbytcích svého domu v Altadeně hledal sejf s náušnicemi, jež kdysi patřily jeho praprababičce. "Všechny naše vzpomínky, všechny naše sentimentální vazby, věci, které se předávaly z generace na generaci, jsou pryč," řekl AP.

Video: Pohled z letadla na požár šířící se bohatou čtvrtí Pacific Palisades v Los Angeles (8. 1. 2025)