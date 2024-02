Vyhněte se spiknutí Západu a stáhněte se. Polský ministr v OSN ostře vyškolil Rusy

Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski ostře zkritizoval v OSN ruského zástupce v Radě bezpečnosti Vasilije Něbenzju. Ten ve svém vystoupení tvrdil, že na Ukrajině jde pouze o zástupný konflikt, jehož cílem je poštvat Západ proti Moskvě. "Taková demagogie není hodna stálého člena Rady bezpečnosti," oponoval mu Sikorski.

Něbenzja podle Sikorského ve své řeči také tvrdil, že válka na Ukrajině je pouze zrádnou zástupnou válkou Západu. "Moje rada zní, nepadněte do pasti Západu. Stáhněte svá vojska," uvedl Sikorski. | Video: Oficjalny profil Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Oficiální profil polského úřadu předsedy vlády)

"Rusko nás obviňuje, že jsme 'zajatci rusofobie', ale fobie je iracionální strach. Rusko nám přitom téměř denně vyhrožuje jadernou válkou," řekl šéf polské diplomacie Radosław Sikorski během pátečního setkání členských států Organizace spojených národů. Během svého projevu chtěl vyvrátit tvrzení, která několik minut předtím pronesl ruský velvyslanec Vasilij Něbenzja.

Než začal Sikorski tvrdě útočit na ruského politika, přiznal, že ho Něbenzijův projev ohromil. "Myslím, že bych mohl být užitečný tím, že jeho tvrzení opravím. Velvyslanec Něbenzja označil Kyjev za klienta Západu. Ve skutečnosti Ukrajina bojuje za to, aby na nikom nemusela být závislá," zahájil projev polský politik.

Sikorski se pak vymezil proti tvrzení, že jsou Ukrajinci nacisté. "Ukrajinský prezident je Žid, jejich ministr obrany muslim a nemají žádné politické vězně. Rusko říká, že se Ukrajina utápí v korupci. Alexej Navalnyj doložil, jak čistá a bezúhonná je jeho země," dodal ironicky polský diplomat s odkazem na nedávno zemřelého vůdce ruské opozice, který odhaloval korupci v Kremlu.

"Něbenzja ve své řeči tvrdil, že válka na Ukrajině je pouze 'zrádnou zástupnou válkou Západu'. Moje rada tedy zní, nepadněte do pasti Západu. Stáhněte svá vojska k mezinárodní hranici a vyhněte se tomuto západnímu spiknutí," vyzval Sikorski ironicky Rusy.

Polský ministr ve svém projevu opravil také historické znalosti svého oponenta, který tvrdil, že Polsko za druhé světové války napadlo Rusko. "O čem to mluví? Byl to Sovětský svaz spolu s nacistickým Německem, kdo 17. září 1939 napadl Polsko. Dokonce uspořádali společnou přehlídku vítězství! Tvrdí, že Rusko vždy bojovalo pouze proti agresi. Co dělala sovětská vojska u Varšavy v roce 1920? Byli na topografické expedici?" položil řečnickou otázku.

Sikorski rovněž dodal, že Rusko v minulosti utrpělo mnoho porážek, včetně krymské války, polsko-bolševické války, rusko-japonské války a války v Afghánistánu. "A nakonec říká, že my, Západ, se nějak snažíme přesvědčit, že Rusko nelze nikdy porazit. Taková demagogie není hodna stálého člena Rady bezpečnosti. Co se však panu velvyslanci podařilo, je připomenout, proč jsme se bránili sovětské nadvládě a čemu se Ukrajina brání nyní," uzavřel svůj projev.

Když okupanti vyhrají, důsledky budou globální

Sikorski byl jedním z několika šéfů diplomacie, kteří na páteční debatě vystoupili. Spolu s ním kremelský režim odsoudili jeho britský protějšek David Cameron, šéf francouzského ministerstva zahraničí Stéphane Séjourné, německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková nebo ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba.

Cameron během brífinku před debatou přirovnal ruského prezidenta Vladimira Putina a ruské vojáky k nacistům a varoval, že pokud nedojde k zastavení agresivního Ruska, důsledky budou globální. V podobném tónu se nesla i slova Kuleby, který připomněl své dva roky staré vyjádření, v němž prohlásil, že by žádná země OSN neměla pomoc Ukrajině podceňovat. "Ti, kdo mě neposlouchali před dvěma lety, poslouchejte mě teď: buď zastavíme Rusko na Ukrajině hned, nebo budeme čelit požárům v jiných částech světa, které si vyžádají miliony životů," řekl.

Kuleba uvedl, že pokud zastupitelé přítomných zemí chtějí usilovat o mír, měli by poslat Ukrajině zbraně na ochranu civilistů a munici na zastavení ruských agresorů. Varoval, že osud Avdijivky, kterou nedávno Rusové dobyli masovými útoky, by mohl čekat i další ukrajinská města.