Porošenko bude opět kandidovat na ukrajinského prezidenta. Promluvil i o vstupu do EU

Ukrajinský prezident Petro Porošenko hodlá v březnových prezidentských volbách obhajovat svůj mandát. Podle očekávání to oznámil během úterní konference v Kyjevě. Třiapadesátiletý politik, jeden z nejbohatších ukrajinských podnikatelů, rovněž prohlásil, že Ukrajina podá za pět let přihlášku do Evropské unie.

Porošenka vynesla k moci v roce 2014 kyjevská vzpoura proti politice proruského prezidenta Viktora Janukovyče, který po převratu uprchl do Ruska a nedávno byl na Ukrajině v nepřítomnosti odsouzen na 13 let za velezradu a napomáhání cizí agresi. Porošenko podle průzkumů není ve volbách favoritem, o druhé kolo bude při hlasování 31. března zřejmě muset soupeřit. Bojovat bude s expremiérkou Julijí Tymošenkovou, která v průzkumech veřejného mínění vede, a zřejmě i s oblíbeným hercem a bavičem Volodymyrem Zelenským. "Rozhodl jsem se kandidovat ještě jednou," řekl delegátům mezinárodní konference prezident, který bude post obhajovat na příštích pět let jako nezávislý kandidát. Cítí prý hlubokou odpovědnost "za osud země, za své současníky, za minulá i budoucí pokolení". Porošenko taky řekl, že jeho země podá v roce 2024 přihlášku ke vstupu do EU. "A není pochyb o tom, že dostaneme a začneme plnit akční plán členství v NATO," dodal. O vítězi prezidentských voleb bude podle Porošenka rozhodovat mimo jiné vztah s Ruskem, které před pěti lety anektovalo ukrajinský Krym a které Kyjev a jeho západní spojenci obviňují z podpory donbaských vzbouřenců. "Téma války a míru bude jedním z hlavních, protože národ nebude volit jen prezidenta, ale i vrchního velitele," konstatoval. "Mír s Ruskem samozřejmě potřebujeme. Bude to studený mír, ale přece jenom mír," zdůraznil. Ukrajinský prezident slíbil, že protikorupční soud, jehož vytvoření je jedním z hlavních požadavků ukrajinských západních sponzorů, začne fungovat během letošního roku. Korupce je jedním z nejbolestnějších ukrajinských problémů a zároveň důvodem silné kritiky ukrajinské opozice na adresu Porošenka. V celosvětovém žebříčku vnímané korupce, který dnes zveřejnila mezinárodní organizace Transparency International (TI), Ukrajina skončila na 120. místě, o které se dělí s Libérií, Malawi a Mali. Ještě hůř dopadlo Rusko, které se umístilo na 138. příčce stejně jako Guinea, Írán, Libanon, Mexiko a Papua-Nová Guinea.