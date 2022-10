Z kosmodromu v USA vyletěla do vesmíru ruská kosmonautka, poprvé po 20 letech

Z amerického kosmodromu poprvé po 20 letech odstartovala ruská kosmonautka, která spolu s astronauty Spojených států a Japonska míří k Mezinárodní vesmírné stanici. Na oběžnou dráhu je ve vesmírné lodi Crew Dragon vynesla raketa Falcon 9.

Čtyřčlenná posádka se z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě vydala do vesmíru v době velkého napětí mezi Moskvou a Západem kvůli ruskému útoku na Ukrajinu.

Posádka odstartovala podle plánu ve středu krátce po 12. hodině místního času, tedy po 18. hodině středoevropského času. Loď Crew Dragon, nazvaná Endurance, se po několika minutách oddělila od poslední části rakety Falcon 9 a nacházela se samostatně ve výšce asi 200 kilometrů nad zemským povrchem.

K Mezinárodní vesmírné statnici (ISS) se připojí ve čtvrtek večer, zhruba za 29 hodin. Členkou mise je kosmonautka ruské vesmírné agentury Roskosmos Anna Kikinová, dosud jediná Ruska na palubě americké vesmírné lodi od začátku ruské invaze na Ukrajinu.

Ruského kosmonauta naposledy americká loď dopravila na oběžnou dráhu v roce 2002. Kikinová odstartovala výměnou za astronauta NASA Franka Rubia, který před dvěma týdny na palubě Sojuzu vyrazil k ISS z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu.

Prvenství si připsala i velitelka mise a astronautka americké vesmírné agentury NASA Nicole Anuapuová Mannová. Úspěšným dosažením oběžné dráhy se stala první ženou z řad původních obyvatel Ameriky ve vesmíru, kam s sebou vzala i tradiční lapač snů.

"Jsem velmi hrdá, že můžu reprezentovat původní obyvatele Ameriky a jejich odkaz," řekla Anuapuová Mannová před letem. Co se týče ruské invaze na Ukrajinu, nechali podle ní astronauti politiku i osobní přesvědčení stranou. "Je skvělé, jak nás společná mise vesmírné stanice okamžitě spojila," dodala 45letá velitelka mise.

Zbývajícími členy posádky jsou Japonec Koiči Wakata, pro kterého jde o pátý let do vesmíru, a 49letý Američan Josh Cassada. Wakata podle agentury Kjódó středečním letem pokořil japonský rekord v letech do vesmíru. Devětapadesátiletý astronaut poprvé startoval v roce 1996, na ISS dlouhodobě pobýval už dvakrát.

"Úžasné!" uvedla Anuapuová Mannová po dosažení oběžné dráhy. "Cesta vzhůru byla hladká. Máte tu tři zelenáče, kteří jsou docela rádi, že se teď vznáší ve vesmíru," dodala. Její tým zůstane na ISS do března 2023 a nahradí americko-italskou posádku, která je na orbitě od letošního dubna.

Současné lety na ISS z Kennedyho vesmírného střediska organizuje soukromá společnost SpaceX miliardáře Elona Muska. Loď Crew Dragon se stala v květnu roku 2020 první americkou vesmírnou lodí, která vynesla lidskou posádku na ISS od ukončení programu amerického raketoplánu v roce 2011. USA se v mezidobí musely spoléhat při cestách na stanici na sovětské lodě Sojuz.

ISS je od roku 1998 společným projektem americké vesmírné agentury NASA, Roskomosu, Evropské vesmírné agentury, Japonska a Kanady. Rusko kvůli tvrdým sankcím, které na něj Západ včetně Spojených států uvalil v létě, oznámilo, že se po roce 2024 stáhne z ISS.

Na konci září ale šéf Roskosmosu Jurij Borisov uvedl, že se jeho země bude na mezinárodním projektu podílet s největší pravděpodobností do roku 2028.

