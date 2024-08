Za páteční útok nožem v Německu může zřejmě Islámský stát. Přihlásil se k němu

K odpovědnosti za páteční útok nožem v západoněmeckém městě Solingen se na svém účtu na Telegramu přihlásila skupina Islámský stát. Při útoku zemřeli tři lidé a osm dalších bylo zraněno, z toho pět těžce. Skupina pro své tvrzení bezprostředně neposkytla žádné důkazy, uvedla agentura Reuters. České ministerstvo zahraničí nemá informace, že by mezi oběťmi byli čeští občané.

Düsseldorfská policie oznámila, že obdržela od IS dopis, ve kterém se organizace hlásí k útoku. Podle mluvčí je nyní nutné prověřit, zda je tento dopis pravý. IS se v minulosti často přihlásil k odpovědnosti za útok, aniž by existovaly spolehlivé důkazy o skutečné spolupráci s pachatelem.

V rámci pátrání po útočníkovi policisté večer podnikli razii v útulku pro uprchlíky v centru města a zadrželi jednu osobu. Žádné další informace úřady zatím neposkytly.

Organizace IS v prohlášení uvedla, že útok uskutečnil jeden z jejích členů jako pomstu za muslimy v Palestině a všude jinde. Akce byla podle IS zaměřena na skupinu křesťanů. Německo je vedle USA jedním z nejdůležitějších spojenců Izraele a také jedním z nejdůležitějších dodavatelů zbraní pro izraelskou armádu.

Německá policie po útočníkovi stále pátrá. Nově však oznámila, že na základě získaných informací podniká akci v azylovém domě pro uprchlíky v centru města. Vrchní státní zástupce Markus Caspers dnes odpoledne na tiskové konferenci uvedl, že nelze vyloučit, že útok měl teroristické pozadí. "Zatím se nám nepodařilo určit motiv, ale na základě všech okolností předpokládáme, že nelze vyloučit prvotní podezření na teroristicky motivovaný čin," řekl Caspers.

Šéf policie v Düsseldorfu Thorsten Fleiss odpoledne uvedl, že stále není k dispozici jasný popis či obraz podezřelého pachatele. Policie proto zřídila internetový portál, kam mohou lidé nahrávat záběry a posílat jakékoliv další informace týkající se útoku. V souvislosti s případem policie v sobotu ráno zadržela 15letého chlapce, který je podezřelý, že o plánovaném útoku věděl a neinformoval úřady, nebyl však útočníkem.

O život v pátek přišli dva muži a jedna žena ve věku 67 a 56 let. Útok se odehrál kolem 21:40 ve městě, které má asi 160 tisíc obyvatel a proslulo výrobou nožů. Pět zraněných je ve vážném stavu. Město právě slaví 650 let od svého založení. Další část akce nazvané Oslavy různorodosti o tomto víkendu úřady zrušily.

Muž, který podle některých svědků vypadal jako Arab, se s nožem vrhal na náhodné kolemjdoucí, napsal Bild. Úřady ale zatím bližší informace o útočníkovi neuvádějí.

Soustrast pozůstalým vyjádřil a brzké uzdravení zraněným popřál spolkový kancléř Olaf Scholz, který zároveň vyzval k rychlému dopadení útočníka a k jeho "potrestání v plném rozsahu". Soustrast vyjádřili i spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier či šéfka Evropská komise Ursula von der Leyenová.

Také spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová už ráno projevila soustrast pozůstalým a rodinám zraněných. "Policie Severního Porýní-Vestfálska má veškerou podporu spolkové vlády. Jsem v neustálém kontaktu se (zemským) ministrem vnitra Herbertem Reulem," napsala Faeserová na síti X. Dodala, že bezpečnostní složky dělají vše pro dopadení pachatele a vyšetření pozadí útoku.

Soustrast rodinám obětí vyjádřil rovněž český ministr zahraničí Jan Lipavský. "Jsem hluboce zarmoucen tragédií v německém Solingenu, kde po brutálním útoku nožem zemřeli 3 lidé a další bojují o život. Vyjadřuji upřímnou soustrast rodinám obětí. V této těžké chvíli myslím na naše německé přátele," napsal Lipavský na síti X.

"Náš zastupitelský úřad je ve spojení s místní policií a v tuto chvíli nemáme informace, že by mezi oběťmi byli čeští občané," sdělila mluvčí Černínského paláce Mariana Wernerová.

Podle mluvčího ministerstva vnitra spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko se pachateli podařilo uprchnout ve zmatku a panice, které po útoku propukly. Muž oběti úmyslně bodal do krku, uvedl mluvčí. "Vyslýcháme svědky i zraněné. Po útočníkovi pátrá velký tým lidí," uvedla německá policie.

Útoky nožem jsou stále častější

Útoky nožem jsou nyní v Německu velkým tématem, neboť jejich četnost se každoročně zvyšuje. Tento týden v pondělí policisté v Mnichově zastřelili ženu, která je napadla nožem. Na začátku června zemřel policista, jehož pobodal útočník v centru Mannheimu během akce hnutí Pax Europa, které je kritické vůči islámu. Zraněno bylo také pět příslušníků tohoto hnutí včetně jeho šéfa.

Ministryně vnitra Faeserová již dříve oznámila, že se rozšíří zóny, ve kterých bude nošení nožů zakázáno. Takové zóny už nyní fungují na některých nádražích či v problematických centrech měst. Faeserová chce rovněž ve veřejném prostoru omezit povolenou délku čepele a zcela zakázat nože s vystřelovací čepelí. Nyní je povolená čepel o délce 12 centimetrů, ministryně chce limit snížit na šest centimetrů.

Mohlo by vás také zajímat: Střelec z Hanau nenáviděl cizince. Věřil, že Němce ovládá tajná služba, říká Truchlá (20.2.2020)