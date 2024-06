Scholz chce deportovat radikály do Afghánistánu a Sýrie. Do Německa podle něj nepatří

Radikálové a zločinci ze zahraničí, kteří v Německu hledají azyl a ochranu, do země nepatří, je proto nutné je deportovat i do států, jako jsou Afghánistán a Sýrie. Ve čtvrtek to v projevu k poslancům Spolkového sněmu prohlásil kancléř Olaf Scholz, který tak reagoval na nedávný útok nožem Mannheimu, při kterém žadatel o azyl těžce zranil policistu. Policista následně zraněním podlehl.

"Ti, kdo oslavují terorismus, se obrací proti všem našim hodnotám, proto si zasluhují deportovat," řekl Scholz. Podle kancléře v takovýchto případech nezáleží na tom, zda radikálové žádající o azyl pocházejí ze států se složitou bezpečnostní a právní situací, jako jsou například Afghánistán a Sýrie. Související Druhý útok během několika dní. V Mannheimu napadli nožem kandidáta AfD Spolkové ministerstvo vnitra už připravuje podmínky k tomu, aby s deportacemi do těchto zemí bylo možné začít, uvedl Scholz. "Ministerstvo vnitra už vede příslušná jednání se státy, které s Afghánistánem sousedí," řekl. "Pobuřuje mě, že někdo u nás hledá ochranu, přitom ale páchá násilí," řekl. Podle Scholze se v Německu nesmí bát lidé, kteří chtějí žít ve svobodě, ale naopak ti, kteří chtějí svobodu ohrozit. K událostem z Mannheimu Scholz řekl, že nelze použít jiné slovo než teror. Podobně se po Scholzovi vyjádřil předák německé opoziční konzervativní unie CDU/CSU Friedrich Merz. "Byl to teroristický útok a zákeřná vražda," prohlásil. Je nyní podle něj povinností hovořit o tom, jaké budou následky a jak se k věci Německo postaví. Tvrdě kritizoval, že v Německu bují radikální postoje, kdy někteří lidé volají pro zřízení chalífátu a vyjadřují antisemitské názory. Poukázal také na radikalizaci pravicového i levicového politického spektra. Související Muž v německém Mannheimu zranil nožem několik lidí. Policista je v ohrožení života "Říkám zcela jasně, čas varování, odsuzování, zlehčování a proklamací skončil," řekl Merz. "Lidé od nás očekávají jasné a konkrétní odpovědi. A vy, pane kancléři, musíte situaci dostat pod kontrolu," uvedl. Německo podle kancléře se vedle důrazu na deportace radikálů a zločinců zaměří také na zpřísnění trestů. Stejně tak Německo nebude tolerovat útoky na politiky. Jako nástroj, který je možné využít již nyní, označil Scholz rozšíření zón, ve kterých je zakázáno nošení zbraní včetně nožů. "Spolková policie takové zóny zavádí již nyní na nádražích," řekl. Nezbytné podle něj budou i na dalších místech po celém Německu, kde se ve velkém setkávají lidé a kde se konají velké akce. Další chystaná opatření ale kancléř neupřesnil. Scholz prohlásil, že v 84milionovém Německu žije 20 milionů lidí s migračním původem. Také oni podle něj čelí kvůli původu výhrůžkám a útokům a také absurdnímu obviňování. "Jsou ale součástí naší společnosti. Nenecháme se rozdělit," dodal.