Pohled do počátků sluneční soustavy. Sonda se vzorky z planetky Bennu je zpět na Zemi

Schránka se vzorky prachu a hornin, které americká sonda OSIRIS-REx nabrala v roce 2020 na planetce Bennu, v neděli po sedmileté misi úspěšně přistála na Zemi, ukázal přímý přenos amerického Úřadu pro letectví a vesmír NASA. Je to poprvé, co se Spojeným státům podařilo na některé z planetek sesbírat materiál a dopravit ho zpět ke zkoumání. Vůbec poprvé se to v roce 2010 podařilo Japonsku.

Schránku se vzorky vypustila sonda během svého průletu kolem Země ve vzdálenosti zhruba 100 tisíc kilometrů. O čtyři hodiny později, v 8:52 místního času (16:52 SELČ), tedy tři minuty před původně plánovaným přistáním, dosedla malá schránka ve vytyčené vojenské oblasti v poušti amerického státu Utah. Představitelé NASA podle agentury AP poté uvedli, že padák se otevřel ve čtyřikrat větší výšce, než se předpokládalo - asi 6100 metrů nad zemským povrchem - v souladu s tempem zpomalování při sestupu. Později tým pověřený vyzvednutím schránky potvrdil, že je neporušená a nepoškozená. Mateřská loď se mezitím vydala na novou misi OSIRIS-APEX k planetce Apophis, která podle propočtů v roce 2029 proletí okolo Země ve vzdálenosti 32 tisíc kilometrů. Zajištěné vzorky budou v pondělí převezeny do nové laboratoře v Johnsonově vesmírném středisku NASA v texaském Houstonu. V tomto komplexu jsou již umístěny stovky kilogramů měsíčních hornin, které před více než půlstoletím nasbírali astronauti z programu Apollo. Vědci odhadují, že v pouzdře z Bennu se nacházejí úlomky z této na uhlík bohaté planetky nejméně v množství, které by se vešlo do jednoho šálku, a o hmotnosti okolo 250 gramů. Jistotu ale budou mít až po otevření schránky. Část vzorku se vysypala a odletěla, když jich sonda při sběru nabrala příliš velké množství a kamení zablokovalo víko schránky. Kamínky a prach, které v neděli dosedly na Zemi, představují dosud největší zásilku hornin z jiného tělesa, než je Měsíc. Japonsko, jediná další země, která dopravila na Zemi vzorky z planetky, nasbírala během dvou misí množství, které by se vešlo přibližně na čajovou lžičku. Současná mise NASA umožní vědcům nejen zjistit, z jakých látek se planetka Bennu skládá, ale je i pohledem do hluboké minulosti z počátků naší sluneční soustavy, který se zachoval ve vesmírném vakuu. Díky těmto vzorkům "se blížíme pochopení jejího raného chemického složení, vzniku vody a molekul, na kterých je založen život," řekl astronom Daniel Brown z Nottingham Trent University v Anglii. Sonda OSIRIS-REx odstartovala z mysu Canaveral na Floridě v roce 2016. K planetce dorazila po dvou letech a v roce 2020 pak předvedla několikahodinový velkolepý manévr, při kterém sestoupila z oběžné dráhy planetky a pomocí robotické paže sesbírala z jejího povrchu výzkumný materiál. Během své pouti urazila celkem 6,2 miliardy kilometrů. Video: Okraj sluneční soustavy je jen začátek. V tomto století se vydáme i ke hvězdám, říká Worden (16. 12. 2022) 26:41 Ze Země můžeme pohánět malou sondu mimořádně silným laserem a dostat se na pětinu rychlosti světla, líčí Pete Worden, bývalý šéf střediska NASA Ames.

