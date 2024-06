Podivná atmosféra jako v "bondovce". Na Putina čekalo v KLDR zvláštní přivítání

"Kromě těch podivných portrétů - kde jsou všichni lidé? Působí to děsivě." Lidé se na sociálních sítích podivují nad videem z ulic Pchjongjangu. Ruského prezidenta Vladimira Putina totiž v hlavním městě totalitní KLDR čekalo zvláštní přivítání - stovky jeho vlastních podobizen.

Video, které zveřejnil telegramový kanál Shot, se rozšířilo po sociálních sítích. Na záběrech pořízených nejspíše z automobilu je vidět další vůz jedoucí po pusté silnici v hlavním městě Severní Koreje. Nejsou vidět žádná další vozidla, ani lidé v okolních ulicích.

Jediné, co ulice lemuje, jsou plakáty s portrétem Putina v nadživotní velikosti, které se střídají se zavěšenými ruskými vlajkami. "Úžasný provoz," komentoval sarkasticky video například jeden uživatel na sociální síti X. "Vypadá to jako ze staré bondovky," přisadil si další.

Ruský prezident měl navštívit KLDR po téměř 25 letech, aby se setkal se se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, s nímž měl jednat o ještě bližší vzájemné spolupráci. Agentura Bloomberg k tomu nedávno napsala, že režim v Severní Koreji už údajně dodal Rusku téměř pět milionů dělostřeleckých granátů, pravděpodobně výměnou za klíčové vojenské technologie a další pomoc. Pchjongjang i Moskva tuto informaci popírají.

Jelikož Rusko čelí rostoucímu tlaku Západu kvůli své invazi na Ukrajinu, experti se domnívají, že za návštěvou by mohlo být mnohem více než jen potřeba Ruska získat další zbraně a munici pro tuto agresi.

"Není jasné, co by za to Kim Čong-un a Severní Korea mohli dostat. Některé spekulace naznačují, že by mohla usilovat o ruská letadla pro modernizaci svého zastaralého letectva, stejně jako o hotovost a obilí," popsal serveru Newsweek Immanuel Kim z katedry korejštiny na americké Univerzitě George Washingtona.

"Putin se také pro tuto cestu rozhodl v době, kdy Severní Korea touží po pokročilých technologiích, jako jsou špionážní satelity, s nimiž Rusko přislíbilo pomoc," doplnil Kim.



Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v lednu uvedl, že Moskva a Pchjongjang rozvíjejí spolupráci "ve všech oblastech, včetně těch citlivých". Dodal, že partnerství je pro Rusko "velmi důležité".

