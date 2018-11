Pistole s diamanty a smrt za nepodání ruky. Svědci líčí, kdo je drogový král Prcek

Americká média ho označují za “hvězdného svědka”. Jesús Zambada García je bývalý člen mexického drogového kartelu Sinaloa a u soudu na svého někdejšího šéfa Joaquína Guzmána, přezdívaného Prcek (El Chapo), řekl zřejmě úplně všechno. Podle přítomných možná i víc, než sám věděl.

Drogový král, ve své době nejhledanější muž planety po Usámovi bin Ládinovi, vynikal podle výpovědí brutalitou. Jednou zabil svého soka jen proto, že mu odmítl podat ruku.

V roce 2004 Zambada zprostředkoval mírovou schůzku s kartelem Juaréz, se kterým tehdy Guzmán vedl válku. Aby Prcek ukázal svou velkorysost, chtěl si na závěr s představitelem nepřátelského gangu na důkaz přátelství potřást rukou. Ten to ale odmítl a odešel. Podle Zambady si tím podepsal ortel smrti.

"El Chapo prohlásil, že ho zabije," vzpomínal Zambada u soudu. A svůj slib dodržel. Netrvalo dlouho a muže, který ho tak urazil, nechal Prcek zastřelit i s jeho manželkou na ulici, když zrovna vycházeli z kina.

Prcek byl ve své době nejmocnějším obchodníkem s drogami na světě. Rodák z chudého zapadákova na západě Mexika se před deseti lety dokonce dostal mezi nejbohatší lidi světa v žebříčku časopisu Forbes.

Aby obchod jeho kartelu Sinaloa mohl vzkvétat, podplácel, koho jen mohl. Korupce sahala podle Zambady až do nejvyšších politických kruhů. Šéfa bezpečnosti v administrativě prezidenta Felipeho Calderóna, který vedl Mexiko v letech 2006 až 2012, Prcek údajně uplatil celkem 50 miliony dolarů (přes miliardu korun).

Peníze nosil sám Zambada v kufrech. Jednou měl zavazadlo napěchované třemi miliony dolarů (asi 58 miliony korun) najednou. A Prcek údajně uplácel i Andrése Obradora, muže, který několikrát kandidoval na prezidenta a letos se mu to i úspěšně podařilo. Do úřadu nastoupí prvního prosince.

Kartel Sinaloa podle výpovědí uplácel i mexickou armádu v době, kdy Prcek poprvé utekl z vězení. Desítky milionů dolarů z prodeje drog, které mizely v rukách mexické státní správy, měly zaručit nerušený obchod s kolumbijským kokainem a dalšími drogami. Nařčení z korupce se nevyhnul ani současný prezident Enrique Peña Nieto.

Všichni mexičtí politici ale tyto výpovědi samozřejmě odmítají.

Jako z telenovely

Ze Zambadovy výpovědi, které naslouchala hned v první řadě za novináři i Prckova manželka, devětadvacetiletá bývalá královna krásy Emma Coronel Aispurová, vyšel mafián jako násilník, který se ničeho neštítí. Ničil své soupeře, a když se mu zachtělo, tak i své spojence.

Žil život barona, který nevěděl, co s penězi. U soudu se objevila i fotografie jeho pověstné pistole vykládané diamanty a s jeho iniciály.

Jesús Zambada García ale některé historky z Prckova života vykládal tak velkolepě, že vyvolal pochybnosti. Před porotou například vyprávěl střípky z drogové války v Mexiku - jak byl Guzmán klidný, když nad ním kroužily vládní helikoptéry a on svíral v ruce samopal.

"Byl klidný. Ostražitý, ale klidný. Cítil jsem vlnu adrenalinu, která vás zaplaví v situaci, kdy jde o život," líčil Zambada.

V tu chvíli mu prokurátor skočil do řeči a zeptal se ho, jestli zná telenovely. "Nenapsal jste náhodou někdy nějakou?" tázal se ho podle amerického listu Rolling Stone za tlumeného smíchu přítomných.

Svědčí i bývalí agenti DEA

Prcek si pašováním drog do Spojených států měl vydělat za více než dvacet let přes 14 miliard amerických dolarů (kolem 320 miliard českých korun). Narkotika z Mexika dostával nejčastěji skrze tunely pod hranicí. Bývalý agent DEA Thomas Lenox podle amerického deníku New York Post jeden takový nedokončený tunel, začínající v mexickém městě Tijuana, prozkoumal v roce 1993.

Ukázalo se, že tunel mířil až do kalifornského pohraničního městečka na místo výstavby skladu, který vlastnila firma vyrábějící plechovky Tia Anita. Prcek plánoval pašovat kokain do USA v plechovkách od papriček jalapeňos, vypověděl Lenox.

Bedlivě sledovaný proces s Prckem začal minulý týden a může trvat i několik měsíců. Do USA byl Joaquín Guzmán vydán loni v lednu. V USA mu hrozí doživotí.

