Video: Pilot dronu kličkoval mezi stromy. Hledal cíl, který Rusy nejvíc poškodí

Ukrajinská armáda zveřejnila video, na kterém má její bojový dron prolétat hustým lesem v Luhanské oblasti, aby našel ruský bunkr.

Pilot dronu kličkoval s bombou hustým lesem, hledal vchod do ruského bunkru. | Video: Aktuálně.cz/Twitter/Aktuálně.cz/OSINTtechnical

Na první pohled je zřejmé, že pilot dronu má s řízením bezpilotního letounu cenné zkušenosti. Umně se vyhýbá vzrostlým stromům a pohybuje se nízko nad zemí, než najde vchod do údajného ruského úkrytu. Poté vlétne dron dovnitř a vyletí do povětří. Záběry z dronu pak přecházejí do leteckého klipu, na němž je vidět kouř stoupající z lesa, který má ukazovat následky úderu.

Záběry zveřejnila minulý týden ukrajinská vojenská taktická skupina Adam. Americký server Insider, který video sdílel, nedokázal jeho pravost ověřit. Mělo být pořízeno v hustém lese západně od Ruskem okupovaného města Kreminny. Podle informací na sociální síti Telegram měla taktická skupina útok vést ve spolupráci s ukrajinskou 67. mechanizovanou brigádou

Drony jsou podle Insideru klíčovou součástí ukrajinské vojenské strategie. V posledních několika týdnech pomohly zničit ruské systémy protivzdušné obrany, zneškodnily velká ruská námořní plavidla nebo dokázaly donutit Rusy uzavírat letiště v okolí Moskvy.

Ukrajinské drony natočily makety ruských tanků (27. 9. 2023):