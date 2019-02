Petříček se setkal s Trumpovým poradcem. Američané chválili Čechy za kyberbezpečnost

Poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa pro otázky národní bezpečnosti John Bolton ocenil český přístup ke kybernetické bezpečnosti. ČTK to po jednání s Boltonem řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček, podle kterého obě strany vyjádřily zájem i na větší výměně zkušeností v oblasti kybernetické bezpečnosti mezi podobně smýšlejícími státy.

Petříček s Boltonem jednal také o Afghánistánu. Dohodli se na intenzivnější komunikaci ohledně amerických plánů. Stahování amerických a českých vojsk ze země podle Petříčka není na pořadu dne.

"S poradcem prezidenta Trumpa Johnem Boltonem jsem dnes otevřeně hovořil o spolupráci v oblasti obrany a bezpečnosti, ale i o negativních dopadech potenciálních cel na auta. Řešili jsme i společný boj v rámci NATO proti terorismu v Afghánistánu a situaci v Sýrii," uvedl pak český ministr na Twitteru.

Podle vyjádření českého ministerstva zahraničí označila americká strana český postoj k ochraně kritické infrastruktury za inspirativní. Český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) v prosinci varoval před výrobky čínské komunikační společnosti Huawei, o jejich rizicích dlouhodobě mluví i Spojené státy.

Podle Petříčka mají obě země zájem na výměně zkušeností v kybernetické bezpečnosti a chtějí spolupracovat i v OSN na nastavení příslušných standardů. Český ministr ale upozornil americké partnery, že Česko usiluje také o společný postup Evropské unie v rámci kybernetické bezpečnosti.

Petříček s Boltonem jednal rovněž o situaci v Afghánistánu i s ohledem na mírová jednání, která se o této asijské země vedou. Podle něj by politický dialog mohl uklidnit situaci v Afghánistánu, kde se bojuje od roku 2001. Česko má přitom zájem o průběžné informace americké strany o jejích plánech dalšího postupu v Afghánistánu, kde působí rovněž čeští vojáci.

Podle Petříčka by se v souvislosti s mírovými jednáními mohly změnit některé akcenty mise v Afghánistánu. "Ale na pořadu dne není rychlé stahování našich vojsk. I čeští vojáci mají mandát do konce letošního roku a budeme hovořit s partnery a také bude diskuse ve Sněmovně o tom, jak bude naše zapojení v Afghánistánu pokračovat," řekl.

Petříček představil Boltonovi český plán zvyšování výdajů na obranu, ke kterému se Praha zavázala v rámci NATO. Česko by mělo do roku 2021 zvýšit výdaje na 1,4 procenta HDP, v roce 2024 by měly dosáhnout aliancí požadovaných dvou procent. "Náš plán vnímají jako dostatečně kredibilní. Patříme mezi státy, kterým věří, že své závazky budou naplňovat," řekl Petříček o postoji Spojených států.

Ministr jednal s Boltonem rovněž o spolupráci ve vědě a výzkumu a varoval před negativními dopady, které by mělo zvažované zavedení amerických cel na evropskou automobilovou produkci. Politici se věnovali i Sýrii a Bolton ocenil, že česká diplomacie v této zemi hájí i práva amerických občanů.

Petříček přicestoval do Spojených států ve středu a Bolton byl prvním vysokým představitelem americké administrativy, se kterým jednal. V pátek se český ministr sejde se svým americkým protějškem Mikem Pompeem a s šéfem americké Agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID) Markem Greenem.