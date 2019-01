Horská trasa pašeráků: Tudy do Evropy proudí drogy, v Gruzii pomáhají i čeští psi

Jak čeští kynologové pomáhají gruzínským celníkům v boji proti pašerákům drog? Přečtěte si reportáž přímo z této kavkazské země.

Tbilisi (od našeho spolupracovníka) - Městečko Lagodechi na východě Gruzie obklopují vysoké hory a nádherná příroda. Ulice lemují typické gruzínské obchůdky a restaurace, u cesty se prodává oblíbená hroznová pálenka čača.

Jen několik kilometrů od města leží stejnojmenný hraniční přechod s Ázerbájdžánem. V roce 2014 přijel ze sousední země do Gruzie kamion, ve kterém pašeráci ukryli téměř tři tuny heroinu. Pro gruzínské celníky to byl historický úlovek. Droga měla podle tehdejšího gruzínského ministra vnitra s největší pravděpodobností pocházet až z Afghánistánu - z laboratoří radikálního hnutí Tálibán.

Právě v Lagodechi gruzínským celníkům v boji s pašeráky pomáhají speciálně vycvičení psi z Česka.

Podle Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogově závislé je Gruzie - co se drog týče - tradiční tranzitní zemí mezi Evropou a Asií. Velkým problémem je kromě pašování kokainu a marihuany již zmiňovaný heroin. Ten se sem dostává z Afghánistánu přes Írán, Ázerbájdžán nebo Arménii a putuje dál do Turecka, Ruska i Evropské unie.

"Mezi nejpoužívanější cesty k pašování drog do Gruzie patří přeprava zboží přes hranice z Ázerbájdžánu a Arménie nebo pasažéři letecké dopravy. Případ z roku 2014 rozhodně není ojedinělý. Například v roce 2017 bylo zadrženo dalších 105 kilogramů heroinu," potvrdila deníku Aktuálně.cz Irina Siguaová z gruzínské finanční správy.

První tři psi jsou již v Gruzii

K efektivnímu boji proti pašerákům drog jsou potřeba dobře vycvičení psi. Těch mají Gruzínci nedostatek a sami je pořádně vycvičit nedovedou. Proto vznikl projekt pod záštitou České rozvojové agentury a gruzínským celníkům pomáhají čeští kynologové. Ti naopak patří mezi světovou špičku.

"Gruzínci se sami ozvali, že by chtěli pomoci. Když jsme se tam následně jeli podívat, zjistili jsme, že sice mají moderní výcvikové centrum, ale výcvik psů není na vysoké úrovni," popsal redakci kynolog Tomáš Krutina, který gruzínské kolegy školí.

V plánu je kromě teoretického a odborného školení gruzínských psovodů také nákup vybavení a vycvičení devíti psů. Dva němečtí ovčáci a jeden belgický už do Gruzie vyrazili na začátku prosince. Zbylých šest do kavkazské země odcestuje během příštího roku. Operovat by měli na hraničních přechodech, letištích nebo v přístavech.

"Je pravda, že dobře vycvičení psi dokážou velkou měrou přispět k chytání pašeráků. Pokud budou Gruzínci úspěšní, může to pomoci i Evropě, kam drogy pašované přes Gruzii míří," vysvětluje kynolog Tomáš Krutina.

"My bychom ale také chtěli, aby se kynologie v Gruzii dále rozvíjela. Výcvik několika psů, kteří po osmi letech už nebudou mít využití, není hlavním cílem tohoto projektu. Proto gruzínským kolegům předáváme především naše vědomosti. Snažíme se jim ukázat, jak psy správně vycvičit a jak s nimi pracovat. Zbytek už bude na nich," dodává.

Pro české kynology nejde o první mezinárodní projekt. S výcvikem psů už úspěšně pomáhali například v Izraeli nebo Peru, kam se před šesti lety vydal speciálně vycvičený německý ovčák Karo. Díky své úspěšnosti při hledání drog se stal dokonce místní celebritou a podle Tomáše Krutiny také nejslavnějším "Čechem" v této jihoamerické zemi.