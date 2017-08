Pašeráci utopili u břehů Jemenu dalších 55 lidí. Donutili je vyskákat ze člunu

před 1 hodinou

Dalších 55 migrantů ze Somálska a Etiopie zahynulo, když je převaděči u jemenských břehů donutili vyskákat ze člunu do vody. Ve čtvrtek to uvedla Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Neštěstí se stalo teprve druhý den od podobného incidentu, kdy se utopilo asi 50 lidí. Pašeráci, kteří na moře vysílají čluny plné lidí, donutili posádku vyskákat do vody, protože u pobřeží zahlédli lidi, kteří vypadali jako úředníci.

Saná/Ženeva - U jemenských břehů se zřejmě utopilo dalších 55 migrantů z Afriky poté, co je pašeráci násilím přinutili naskákat do vody. Na lodi bylo na 180 běženců z Etiopie a Somálska. Libyjci výstražně pálili na loď španělské organizace, která zachraňovala běžence z moře číst článek Podle agentury Reuters to ve čtvrtek uvedla Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), podle níž jde už o druhý podobný čin za dva dny. "Viděli jsme pět mrtvých těl a můžeme potvrdit pět obětí… Padesát lidí se ale stále pohřešuje, takže bude zřejmě 55 mrtvých," řekla agentuře Reuters mluvčí IOM Oliva Headonová. Už ve středu večer IOM oznámila, že u břehů Jemenu zemřelo zhruba 50 mladistvých migrantů z Etiopie a Somálska. Utopili se poté, co pašerák asi 120 lidí z člunu nahnal do vody, když u pobřeží zahlédl lidi, kteří vypadali jako úředníci.

