Paříž po sto letech obnoví koupání v Seině, vyčištění vody ji bude stát 33 miliard

Rok před letními olympijskými hrami se Paříž nachází v závěrečné fázi čištění, díky němuž se do Seiny brzy vrátí plavci i potápěči. Díky projektu za 1,4 miliardy eur (přes 33 miliard korun), bude městské plavání, které bylo po sto let zakázáno kvůli špinavé vodě, jedním z hlavních odkazů olympijských her, napsal server BBC News.

Nejenže se v Seině v centru Paříže mají konat tři olympijské a paralympijské disciplíny, ale od roku 2025 budou na nábřeží přístupné tři plavecké areály pod širým nebem. Související Moulin Rouge před 100 lety. Barevné fotky Paříže nadchnou milovníky starých časů 35 fotografií "Až lidé v Seině uvidí sportovce bez zdravotních problémů, začnou si být jistí, že se do Seiny mohou vrátit," uvedl Pierre Rabadan, pařížský místostarosta zodpovědný za sport. "Je to náš příspěvek pro budoucnost," dodal. Stejně jako v mnoha západních městech se i v Paříži kvalita řeky drasticky zhoršila kvůli průmyslovým odpadním vodám a hygienickým potřebám rostoucího počtu obyvatel. Vodní život utrpěl do té míry, že v šedesátých letech byly ve městě zaznamenány pouze tři druhy ryb. V roce 1923 úřady zakázaly plavání, přestože každoroční vánoční závody v plavbě přes řeku přetrvaly až do druhé světové války. Jedním z hlavních problémů je kanalizace z 19. století, která mísí odpadní vodu s dešťovou. Za normálních okolností odtéká komplexem tunelů do čističek na předměstí. Po přívalových deštích je však systém přetížen a přebytečná voda musí být odvedena do Seiny. Zlepšení za posledních 20 let již vedla k výraznému snížení množství fekálních bakterií, které se dostávají do řeky. "Obtížné však bylo vymýtit těch posledních pár procent, aby mohla být oficiálně klasifikována jako čistá," řekl Samuel Colin-Canivez, hlavní inženýr pro kanalizaci na pařížské radnici. Související Nahlédněte dovnitř zničené katedrály. Fotografie ukazují opravy Notre-Dame 20 fotografií Řešením bylo vybudování rozsáhlé podzemní nádrže poblíž nádraží Gare D'Austerlitz , která bude sloužit jako k zadržování dešťové vody, aby se zabránilo vylévání odpadních vod do řeky, když městská kanalizace přeteče během silných dešťů. Colin-Canivez nevylučuje zcela výjimečné okamžiky, kdy část odpadních vod z nádrže skončí v řece, ale ty podle něj budou vzácné a Seina se v tu chvíli plavcům uzavře. Nádrž bude v provozu od olympijských her, které začnou koncem července a na nichž se revitalizovaná řeka představí nejen jako sportovní dějiště, ale také jako místo pro zahajovací ceremoniál, kdy flotila 160 lodí poveze 10 tísíc sportovců po šest kilometrů dlouhém úseku k Eiffelově věži. Již dvacet let mohou Pařížané navštěvovat městské pláže, kde jsou úseky nábřeží upraveny tak, aby na nich byl písek i slunečníky. V roce 2017 bylo koupání povoleno pouze na severu města na kanálu Canal de l'Ourcq. Nyní starostka Anne Hidalgová představila tři místa na Seině, která budou od léta 2025 otevřena i pro veřejné koupání. Nacházejí se v centru Paříže poblíž ostrova Île Saint-Louis a na východním a západním konci města.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!