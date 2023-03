Francouz Albert Kahn začal v roce 1909 budovat archiv fotografií zachycujících tehdejší svět. Archiv planety, jak svůj projekt nazval, obsahuje snímky až do začátku 30. let dvacátého století. Nyní muzeum nesoucí jeho jméno zpřístupnilo fotografie v digitalizované podobě. Aktuálně.cz nabízí výběr těch nejlepších ze sto let staré Paříže.

