Nahlédněte dovnitř zničené katedrály. Fotografie ukazují opravy Notre-Dame

Oprava vyhořelé Notre-Dame v Paříži pokračuje, podle francouzské vlády by se katedrála měla otevřít během roku 2024. Práci ale zkomplikovala pandemie koronaviru i těžký olověný prach, který se během požáru uvolnil do okolí. Na konci letošního léta by měla začít oprava střešní konstrukce a kleneb. Podívejte se, jak zatím jedna z dříve nejnavštěvovanějších památek vypadá.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!