Papež František se zastal homosexuálů. Postihovat LGBT+ lidi je podle něj hřích

Zákony postihující lidi z LGBT+ komunity jsou podle papeže Františka hříchem a nespravedlností. Lidé s homosexuálními sklony jsou děti boží a církve by se jim měly otevřít, míní.

Hlava katolické církve to řekla v neděli v letadle při návratu do Vatikánu z návštěvy Jižního Súdánu, který je podle agentury AP jednou ze 67 zemí světa, jež homosexualitu trestně postihují.

"Kriminalizovat lidi s homosexuálními sklony je nespravedlnost," uvedl papež, který takový přístup odsoudil spolu s nejvyšším duchovním anglikánské církve, arcibiskupem Justinem Welbym, i vysokým představitelem skotské církve Iainem Greenshieldsem. František také zopakoval své přesvědčení, že by rodiče nikdy neměli vyhazovat děti z domu proto, že jsou homosexuály. Je to podle něj hřích.

AP uvádí, že v 11 zemích světa nadále za homosexualitu hrozí trest smrti. Podle aktivistů z komunity LGBT+ přitom její členové často čelí ústrkům, diskriminaci a násilí i v zemích, kde jejich sexuální orientace formálně trestná není.

Papež se v letadle také zmínil o svých dalších cestovních plánech. Rád by v září navštívil Mongolsko. Podle agentury Reuters by to byla první návštěva jakéhokoliv papeže v této asijské zemi, kde žije méně než 1500 katolíků. Příští rok by pak chtěl zavítat do Indie.

Letos Františka ještě čekají již dříve oznámené návštěvy Portugalska a Francie.