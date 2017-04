Německé úřady nemohou identifikovat přes pět tisíc uprchlíků, chybí jim jejich otisky prstů

před 59 minutami

V záznamech více než pěti tisíc uprchlíků, kteří přišli do Německa, stále chybějí některé základní údaje k jejich identifikaci, jako jsou například otisky prstů. S odvoláním na informace ministerstva vnitra to v sobotu uvedla agentura DPA.

Berlín - Snímat otisky prstů jsou všechna německá centra pro přijímání uprchlíků schopna už od května loňského roku. Přesto ve složkách asi 5200 uprchlíků starších třinácti let tyto záznamy chybí. Kromě otisků neobsahují některé z těchto složek ani všechna základní data, přiznalo ministerstvo vnitra v odpovědi na dotaz dvou poslanců vládní Křesťanskodemokratické strany (CDU) kancléřky Angely Merkelové.

Kompletní údaje jsou přitom důležité, aby úřady dokázaly zabránit vytváření falešných totožností a následného zneužívání sociálních dávek. Zatím největší případ neoprávněného pobírání příspěvků ze státní kasy odhalili letos v lednu policisté na severu Německa. Uvedli tehdy, že vyšetřují přes 300 případů zneužití dávek, kterého se dopustili žadatelé o azyl převážně ze Súdánu. Celkovou škodu tehdy kriminalisté odhadli na několik milionů eur.

Fakt, že až do května loňského roku nebylo technicky a mnohdy ani kapacitně možné snímat otisky prstů všem registrovaným uprchlíkům, ale sehrál roli i v závažnějších případech. Tento týden policie v Bavorsku zadržela německého vojáka, který se v roce 2015 registroval jako syrský uprchlík a úřady mu dokonce přiznali právo na azyl a příslušné dávky. Podle policie chtěl přitom osmadvacetiletý muž s krajně pravicovými názory využít falešné totožnosti k tomu, aby spáchal teroristický útok a vinu za něj následně svalil na uprchlíky.

V roce 2015 přišlo do Německa 890.000 migrantů, loni asi 280.000. Letos do země přichází každý měsíc zatím asi 15.000 žadatelů o azyl. Většina migrantů nyní přichází ze severní Afriky přes Středozemní moře a Itálii. Do Německa přicházejí stále častěji přes Švýcarsko. Někteří politici CDU už proto vyzývají, aby se na německo-švýcarské hranici zavedly přísnější kontroly.

