Otevřená zpověď: Čaputová málem odmítla být prezidentkou, dceři našli nádor na mozku

Bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, kterou v sobotu na postu nejvyšší hlavy státu vystřídal Peter Pellegrini, krátce před uvedením do úřadu v roce 2019 zvažovala, že do funkce nenastoupí. Lékaři její dceři týden před inaugurací zjistili nádor mozku. Čaputová o extrémně náročném období poprvé promluvila v knize Neztratit se sama sobě novináře Erika Taberyho, která vychází v pondělí.

Čaputová se funkce slovenské prezidentky ujala 15. června 2019. Jen týden předtím šla s oběma dcerami k neuroložce. Osmnáctiletá Lea špatně doskočila na tělocviku a stále se necítila dobře. Šla s nimi i mladší, tehdy patnáctiletá Emma, protože často trpěla migrénami. U Ley vyšetření žádný zdravotní problém nezjistilo, u Emmy ale odhalilo nádor mozku.

"Byla to velká emocionální střela do nejslabšího místa, které mám, a tím jsou moje děti. Nebo přesněji řečeno do nejsilnějšího místa," popisuje Čaputová v knižním rozhovoru, který s ní vedl šéfredaktor českého týdeníku Respekt Tabery. Úryvek z knihy přinesl slovenský Denník N.

"Pamatuji si cestu domů v autě, protože Emmka měla slzy v očích. Ptala se mě: 'Mami, co se děje'? A já jsem se snažila… Neřekla jsem jí na rovinu, že jde o nádor, ale tak optimisticky jsem jí řekla, že ještě proběhnou nějaká vyšetření," vypráví bývalá prezidentka, která mandát v letošních volbách neobhajovala. Lékařka ji diagnózu nesdělila před dcerou.

"Vzpomínám si, že pro tu šílenou vnitřní bolest a strach, které sem nemohla vyjádřit, jsem si vrývala nehty hluboko do rukou, abych ji cítila. Nemohla jsem tu bolest naplno prožít," dodává v otevřené zpovědi. Po prvním vyšetření jí doktorka ještě nedokázala říct, zda bude možné Emmu operovat. Byla nutná další vyšetření.

Čaputová v tyto extrémně náročné chvíle zvažovala, že i když v druhém kole voleb porazila eurokomisaře Maroše Šefčoviče, do funkce nenastoupí, aby byla dceři nablízku. "Byla jsem připravená, že nesložím prezidentský slib a budu s ní, až to bude potřeba," přiznává.

Hned další den šli do nemocnice. "Už to, že mi ráno zavolili, ať přijdu do nemocnice, že zasedlo konzilium, mě dostalo, tehdy jsem se sesypala. Emmka byla ve škole, nikdy v životě jsem tak zoufale neplakala," vypráví.

První zjištění bylo povzbudivé: vypadalo to, že je nádor operovatelný a zatím neohrožoval zrak ani sluch. Čaputová si ale nedovedla představit, že v případě zhoršení stavu by měla dvacet čtyři hodin sedm dní v týdnu fungovat jako matka a současně jako prezidentka. Spolupracovníci i Emma jí ale přesvědčovali, aby se mandátu nevzdala.

Emmu čekaly pravidelné kontroly, které měly ukázat, jak se nádor vyvíjí a jestli je zhoubný. "Jestli moje dcera zemře, nebo přežije," popisuje exprezidentka. Nakonec do úřadu nastoupila. Po dvou letech pravidelných kontrol přišly pozitivnější zprávy: tumor se sice nezmenšil, ale ani dál nerostl.

"Naštěstí se ukázalo, že nádor není nebezpečný. I když jsme tuto jistotu získali až po pár letech sledování a vyšetření, nemusela jsem čelit takovým výzvám, jakým čelí lidé s onkologickým onemocněním," říká v knize Emma Čaputová. Prezidentka diagnózu zveřejnila s jejím svolením.

Všechno se to navíc dělo v době, kdy vážné chorobě čelil také prezidentčin otec, který zemřel na podzim roku 2021, a taktéž její dobrá kamarádka bojovala s nádorem mozku, kterému později podlehla.

Erik Tabery vedl s Čaputovou rozhovory v průběhu dvou let, naposledy letos na konci dubna. Vystudovaná právnička kromě jiného vzpomíná na to, jak se o svém vítězství ve volbách dozvěděla z aplikace Denníku N Minuta po minutě. Místo pozitivních emocích ale v prvních chvílích cítila spíš tlak očekávání a zodpovědnosti.

S Taberym hovoří také o duševním zdraví a přiznává, že sama v době výkonu funkce navštěvovala psychologa. Mluví i o tom, proč se rozhodla znovu nekandidovat. Již dříve uvedla, že si chce po konci mandátu několik měsíců oddychnout a že odchází z politického prostoru. V budoucnu chce zřejmě zamířit do oblasti vzdělávání.

Video: Čaputová a Pellegrini vyzvali k opuštění bludného kruhu nenávisti (16. 5. 2024)