Varšava soptí po Orbánově projevu. Chválil v něm Rusko a Poláky označil za pokrytce

Ve víkendovém projevu maďarského premiéra Viktora Orbána zazněla tvrdá slova na adresu Poláků. Označil je za pokrytce, protože vystupují jako kritici Ruska, ale přitom podle něj se zemí obchodují.

Orbán doslova řekl: "Dostali jsme mnoho kopanců do zadku. Poláci dělají pokryteckou politiku. Kritizují nás za naše vztahy s Ruskem, přitom s ním sami obchodují přes prostředníky. Nikdy jsem neviděl na státní úrovni něco tak pokryteckého."

Skutečnost, že mezi zeměmi visegrádské čtyřky, tedy Polskem, Maďarskem, Českem a Slovenskem, existují rozdíly v názorech na Rusko a Ukrajinu, není novinkou. V únoru prosáklo na veřejnost ze schůzky premiérů Visegrádu v Praze, že Orbán a jeho polský protějšek Mateusz Morawiecki na sebe křičeli. Nyní je to ale poprvé, co maďarský předseda vlády veřejně použil tak ostrý slovník k zemi, kterou dosud označoval za nejbližšího spojence v Evropě.

Náměstek polského ministra zahraničí Wladyslaw Teofil Bartoszewski v reakci uvedl, že Polsko na rozdíl od Maďarska s Ruskem od jeho agrese proti Ukrajině v únoru 2022 neobchoduje.

Orbán ve svém proslovu také obvinil Polsko, že je hlavním vykonavatelem amerických zájmů v Evropě. Šokoval i dalšími větami. Podle něj Rusko ukázalo flexibilitu tím, jak se vyrovnalo se sankcemi po anexi Krymu. "Ruská pozice ve světě je racionální a předvídatelná, zatímco Západ je slabý," uvedl. Moc se podle něj v následujících desetiletích přenese do Asie. Za nové velmoci označil Čínu, Indii, Pákistán a Indonésii.

"Evropská politika se zhroutila a Evropa dnes nedělá nic jiného, než že bezvýhradně následuje politiku amerických demokratů, i když ji to poškozuje," uvedl Orbán v Rumunsku v městečku Baile Tušnad na kulturním festivalu maďarské menšiny, kde svůj projev přednesl.

Bartoszewski v reakci na Orbánovu řeč prohlásil, že "skutečně nechápe, proč Maďarsko zůstává členem Evropské unie a Severoatlantické aliance, když je nemá rádo a nelíbí se mu, jak s ním zacházejí". "Proč prostě Orbán neodejde do nějakého klubu s Vladimirem Putinem a podobnými autoritářskými vládci," citovala Bartoszewského polská tisková agentura PAP.

Polské příspěvky na sociální síti X jsou plné rozhořčení. "Je to sluha Kremlu," napsal stručně bývalý vicepremiér a ministr hospodářství Janusz Piechociński.

"Orbán těžce nese, že Polsko je teď jednoznačně proti jeho zahraniční politice. Proti jeho kontaktům s Putinem. Navíc doufal, že do jeho frakce Patrioti pro Evropu v Evropském parlamentu vstoupí i polská konzervativní strana Právo a spravedlnost Jaroslawa Kaczyńského, což se nestalo," uvedl pro deník Wiadomosci profesor Bogdan Góralczyk, expert na maďarskou politiku.

Co se týká Orbánových názorů na Spojené státy, maďarský premiér v nadcházejících listopadových volbách jednoznačně podporuje republikánského kandidáta Donalda Trumpa. Nedávno prohlásil, že je nadějí pro USA a pro celý svět. Tvrdí, že americký exprezident jako jediný může zastavit válku na Ukrajině, zatímco evropské země ji - podle maďarského premiéra - zhoršují dodávkami zbraní ukrajinské armádě.

"V tom je konzistentní. Už v roce 2016 byl jediným evropským státníkem, který naprosto jasně vyjádřil podporu Trumpovi. Vlastně se podobně zachoval váš tehdejší prezident Miloš Zeman. Za Trumpa měl americký velvyslanec velmi dobré vztahy s Viktorem Orbánem, po vítězství Joea Bidena v roce 2020 nastal pravý opak. Orbán jednoznačně doufá, že prezidentem bude znovu Trump. Pokud ne, vztahy Maďarska s USA za nové demokratické administrativy spadnou velmi hluboko," řekl minulý týden v rozhovoru pro Aktuálně.cz bývalý analytik kanceláře maďarské premiéra a Orbánův odpůrce Gábor Györi. Orbán mu o víkendu slovy o Evropě, která jen slouží zájmům americké Demokratické strany, dal za pravdu.

Někteří evropští politici se pozastavují také nad Orbánovým plánem udělovat takzvané pracovní karty občanům Ruska a Běloruska, které by jim umožnily snadný vstup do Maďarska. "Nejvyšší čas vystrčit Orbána ze Schengenu," komentoval to vlivný poslanec Evropského parlamentu a belgický expremiér Guy Verhofstadt.

Reakce přišla i z Česka, europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) na X napsal, že "maďarské vydávání víz občanům Ruska a Běloruska představuje obrovskou hrozbu pro bezpečnost Česka a Evropské unie". "Proto s kolegy z Evropské lidové strany chceme vyzvat Evropskou komisi, aby zahájila jednání, které povede k omezení přístupu Maďarska do Schengenu," uvedl.

