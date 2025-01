Fico selhává a dělá ostudu, zní ze slovenské opozice. Vládě chce vyslovit nedůvěru

Opozice na Slovensku navrhne ve sněmovně vyslovení nedůvěry kabinetu čtyřnásobného premiéra Roberta Fica. Na společné tiskové konferenci lídrů opozičních stran to v úterý řekl šéf hnutí Progresivní Slovensko (PS) Michal Šimečka. Opozice však nemá ve sněmovně dostatek hlasů na odvolání vlády, která nastoupila do úřadu předloni v říjnu.

"Slovensko se propadá. Jsme chudší než drtivá většina jiných evropských států. Máme horší zdravotnictví, horší vzdělání, horší infrastrukturu. Je to zodpovědnost Roberta Fica," uvedl Šimečka, který také kritizoval prosincovou schůzku Fica s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, jehož země v únoru 2022 vojensky napadla Ukrajinu. Podle opozice Fico selhává při vládnutí a v zahraničí dělá Slovensku ostudu.

Snaha odvolat Fica spojila slovenskou opozici, jejíž část rozdělily spory z doby dřívějšího společného vládnutí. "Stojíme zde jako celá opozice zastoupená v parlamentu. Není to samozřejmost, protože naše strany jsou v mnohém odlišné, jsou to konzervativnější, liberálnější, ty, co vládly, i ty, co nevládly," řekl Šimečka.

Dosud spolupracovaly zejména liberální PS a Svoboda a Solidarita (SaS) s konzervativním Křesťanskodemokratickým hnutím. Nyní se k nim přidala také koalice kolem hnutí Slovensko expremiéra Igora Matoviče.

Právě spory mezi Matovičem a SaS v roce 2022 vedly k odchodu SaS z tehdejší vládní koalice, což v zemi vyústilo v konání předčasných parlamentních voleb. Ty předloni vyhrála Ficova strana Směr-sociální demokracie, která pak vytvořila vládu se stranou Hlas-sociální demokracie a se Slovenskou národní stranou. Tyto tři strany získaly ve volbách 79 křesel ve 150členné sněmovně.

Kvůli několika rebelujícím poslancům ale vládní koalice už loni měla problémy při schvalování některých materiálů ve sněmovně. Fico podle médií naposledy o uplynulém víkendu pohrozil předčasnými volbami, pokud parlament nebude dlouhodobě schopen schvalovat zákony.

Mohlo by vás zajímat: U nás už se nevěří ani sousedům, popisují situaci na Slovensku novináři (12. 11. 2024)