Jeden propuštěný pracovník úřadu OSN se přímo podílel na útoku na kibuc, tvrdí Izrael

Americký list The New York Times dnes s odkazem na izraelský dokument poskytnutý americké vládě popsal podrobnosti týkající se zaměstnanců Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA), kteří dostali výpověď kvůli podílu na říjnovém útoku Hamásu na Izrael. Deset z 12 lidí podle těchto informací patřilo k palestinské islamistické skupině Hamás a jeden k další militantní organizaci Palestinský islámský džihád. Jeden ze zaměstnanců se loni 7. října podílel na útoku Hamásu na kibuc Beeri, kde přišlo o život 97 lidí, další byl zapojen do únosu ženy, jiný zase dodával munici.