O víkendu začne fungovat námořní humanitární koridor do Gazy, řekla von der Leyenová

Již tento víkend by měl začít fungovat námořní humanitární koridor do Pásma Gazy, oznámila v pátek předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová při návštěvě Kypru. Humanitární situace v Pásmu Gazy je podle šéfky unijní exekutivy děsivá a k civilistům žijícím v oblasti se potřebná pomoc musí nutně dostat co nejdříve. Dění na Blízkém východě sledujeme v online přenosu.

Souhrn nejdůležitějšího dění: Americká armáda má vybudovat dočasné přístavní molo u břehů Pásma Gazy pro doručování humanitární pomoci, potvrdil prezident Joe Biden.

Izrael bude podle premiéra Benjamina Netanjahua navzdory rostoucímu zahraničnímu tlaku pokračovat v ofenzivě proti radikálnímu hnutí Hamás v Pásmu Gazy.

Jednání o příměří mezi Hamásem a Izraelem se dostala do slepé uličky. Pokračovat budou opět příští týden. 11:52 Zakládání a rozšiřování izraelských osad na okupovaných palestinských územích je válečným zločinem a ohrožuje jakoukoli praktickou možnost vzniku životaschopného palestinského státu, uvedl dnes vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk. Podle agentury AFP to Türk prohlásil před Radou pro lidská práva u příležitosti zveřejnění souhrnné zprávy o nebývalém růstu počtů izraelských osadníků na Západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalémě. 11:51 O víkendu by měl začít fungovat námořní humanitární koridor do Pásma Gazy, oznámila dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová při návštěvě Kypru. Humanitární situace v Pásmu Gazy je podle ní děsivá a k civilistům žijícím v oblasti se potřebná pomoc musí nutně dostat co nejdříve. 11:50 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, vítáme vás u nového online přenosu k dění na Blízkém východě. Všechny starší informace najdete zde. Přenos skončil Netanjahu: Izrael navzdory mezinárodnímu tlaku nepoleví v radikální ofenzivě