Klíčový boj o Bílý dům. Biden vítězí, i když Sanders vede v nejlidnatější Kalifornii

Kdo jsou favoriti demokratických primárek:

Bernie Sanders

78 let, senátor za stát Vermont

Označuje se za demokratického socialistu. Nabízí ze všech kandidátů nejlevicovější program, chtěl v USA zavést státem garantované všeobecné zdravotní pojištění či zrušení školného na státních univerzitách.

Joe Biden

77 let, bývalý viceprezident USA

Kandidát středového demokratického programu.Tvrdí, že proti Trumpovi by byl

"nejvolitelnější" demokrat, protože by získal nezávislé voliče. V podstatě by chtěl pokračovat v politickém programu prezidenta Baracka Obamy.