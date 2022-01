Olympiáda bude v bublině. Čínskou prestiž nahlodává bojkot i chabé výkony hokejistů

Peking se stane prvním městem světa, které hostilo letní i zimní olympijské hry. Sportovní svátek se do Číny vrátí po čtrnácti letech 4. února 2022.

Koronavirus, který se do světa rozšířil z čínského města Wu-chan, bude jedním z hlavním témat her, podobně jako tomu bylo letos v létě v Tokiu. Čína se turistům úplně uzavřela a na dobu olympiády neudělá výjimku, žádní zahraniční diváci nemohou přijet.

Novináři i samotní sportovci musí dorazit do země s předstihem a být v karanténě, celé hry se mají podle představ organizátorů odehrát v jakési bublině. Čínská vláda se obává tragédie v případě, že by se virus rozšířil ve dvanáctimilionové metropoli.

"Výzkumníci Pekingské univerzity varovali, že masivní rozšíření koronaviru jako v jiných zemích by vzhledem k hustotě zalidnění, omezené lékařské kapacitě a dosavadním problémům s očkováním znamenaly pro Čínu katastrofu," napsala agentura Reuters. Pořadatelé her proto budou úzkostlivě dbát na to, aby účastníci her měli minimální přímý kontakt s obyvateli hlavního města.

Zatímco někteří lidé přijet nesmějí, jiní nechtějí. Spojené státy, Austrálie a Velká Británie už ohlásily takzvaný diplomatický bojkot her. Nepřijedou žádní politici jako čestní hosté na protest proti porušování lidských práv, zejména proti zacházení s Ujgury v Číně. Režim v Pekingu je obviňován z toho, že příslušníky této muslimské menšiny zavírá do koncentračních táborů pod záminkou boje proti islámskému radikalismu.

Případ známé tenistky

Prezident Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach vyzval k oddělování politiky a sportu. "Nemůžeme řešit problémy, které nevyřešilo několik generací politiků. Mezinárodní olympijský výbor nemůže změnit žádný politický systém, musí zůstat politicky neutrální," uvedl německý právník a bývalý šermíř, zvolený do čela organizace před osmi lety.

Pověsti Číny navíc rozhodně neprospěla ani aféra s tenistkou Pcheng Šuaj. Ta 2. listopadu obvinila bývalého vicepremiéra Čang Kao-liho ze sexuálního napadení. Později její příspěvek kvůli cenzuře zmizel, stejně jako ona sama. Zástupci Mezinárodního olympijského výboru tvrdí, že s ní nedávno mluvili přes video a je v pořádku, v lednu se se sportovkyní prý setkají v Pekingu osobně.

Světová Ženská tenisová asociace (WTA) ale kvůli případu Pcheng Šuaj do odvolání zrušila veškeré turnaje v Číně. Tenis se sice na zimní olympiádě nehraje, ale tentokrát se o něj zřejmě zahraniční novináři v Pekingu zajímat budou, a to k nelibosti čínských úřadů.

Režim s hrdostí také prezentuje úspěchy čínských sportovců, například medailovou bilanci na letních hrách v Tokiu, kde Číňané obsadili v tabulce národů druhé místo za Spojenými státy. Získali 38 zlatých medailí, o jednu méně než Američané.

Čínským hokejistům hrozí debakly

O to větší šok a ostudu však může pro čínskou sportovní prestiž znamenat hokejový turnaj na olympiádě v Pekingu. Domácí tým má dopředu automaticky rezervované místo, i když jeho výkonnost tomu neodpovídá. Mezinárodní federace ledního hokeje ještě minulý týden zvažovala, že hokejisté pořádající země raději nenastoupí, protože jejich výkonnost je absolutně nesrovnatelná se světovou špičkou.

Čína se v základní skupině turnaje utká s USA, Kanadou a Německem. V Pekingu sice nenastoupí hráči z kanadsko-americké NHL, ale i tak by hrozily Číňanům kolosální debakly.

"Dívat se na tým, který prohraje 0:15, není dobré pro nikoho. Ani pro Čínu, ani pro hokej," řekl agentuře AFP Luc Tardif, který letos v čele Mezinárodní federace ledního hokeje nahradil Reného Fasela.

Nakonec si čínský tým na olympiádě přece jen zahraje, ale s Čínou moc společného nemá. Většinou bude tvořený Kanaďany, kteří mají údajně čínské předky a dostali kvůli turnaji občanství. Jsou to hlavně hráči klubu Rudá hvězda Kunlun, který sídlí v Pekingu a hraje ruskou Kontinentální hokejovou ligu. Patří tam ale mezi nejslabší týmy, takže jeho šance v měření sil s reprezentacemi vyspělých hokejových států jsou nulové a otázkou spíše bude, kolik gólů inkasuje a zda nepadne olympijský rekord.

Pro hokejové příznivce je zajímavé, že mezi hráči, kteří za Čínu nastoupí a objeví se na ledě v červeném dresu, je i Jake Chelios. Syn slavného amerického obránce Chrise Cheliose, který hrál za USA proti Česku na "zlaté" olympiádě v Naganu v roce 1998.

