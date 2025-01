Kristus s AIDS i jeptiška líbající kněze. Zemřel reklamní provokatér Oliviero Toscani

Odkaz Oliviera Toscaniho pro reklamní fotografii a propagační průmysl

Oliviero Toscani se narodil v Miláně v roce 1942 do rodiny Fedeleho Toscaniho, fotožurnalisty deníku Corriere della Sera. Po studiích fotografie na Kunstgewerbeschule zahájil kariéru spoluprací s populárními módními magazíny jako Vogue, Elle a Harper’s Bazaar.

Skutečný průlom však přišel s jeho dlouholetým partnerstvím se značkou United Colors of Benetton, kde se stal roku 1982 kreativním ředitelem. Namísto tradiční reklamy se rozhodl do kampaní vkládat břitké komentáře o společenských tématech.

Jeho kampaně často vyvolávaly pobouření. Podle jeho kritiků Toscani využíval lidského neštěstí a kontroverzních témat pro výdělek a prodej oblečení. Toscani sám o sobě tvrdil, že mu nešlo o "prodávání svetrů", ale o šíření myšlenek.

S Benettonem spolupracoval do roku 2000. V posledních letech jej část italské společnosti ostře kritizovala za jeho výroky po pádu janovského Morandiho mostu. A to zejména kvůli obhajobě bývalého spolupracovníka Luciana Benettona, jehož firma most v době tragédie spravovala.