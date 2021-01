Okamžik zlomu. Takto dav prolomil dveře Senátu, policista neměl šanci

Politický reportér Huffington Postu Igor Bobic na Twitteru sdílel video z okamžiku, kdy se dav protestujících dostal do budovy, ve které zasedá Senát. Dav poté pokračoval přímo do zasedací síně. Jeden z protestujících se následně usadil do křesla viceprezidenta Mikea Pence.

1:24 Zlom v Kapitolu: Policista neměl proti davu žádnou šanci | Video: Igor Bobic / Twitter