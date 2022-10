Ohroženi klimatem: Umírá dobytek i úroda. Sucho v Keni těžce dopadá na východ Afriky

Kriminalisté vyšetřují od dnešního odpoledne případ násilného úmrtí devatenáctiletého muže ve Slévačské ulici v Praze 9. Spolu s ním byl v jednom z tamních bytů nalezen i šestnáctiletý mladík, byl vážně zraněn a záchranáři ho převezli do nemocnice. Co se v bytě stalo, kriminalisté z oddělení vražd dál zjišťují. Záchranná služba krátce po události na twitteru uvedla, že na místě byl nalezen muž bez známek života, kterému záchranáři už nedokázali pomoci. Druhý utrpěl velmi vážná poranění, proto jej záchranáři museli uvést do umělého spánku.