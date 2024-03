Cítí, že jsou další na řadě. Reportér popsal možné scénáře ruského útoku na Pobaltí

"Litevci vědí, že ruské vojenské elity se nikdy úplně nesmířily s nezávislostí Litvy, Lotyšska a Estonska. Oni to vidí tak, že po Ukrajině jsou další na řadě," popisuje reportér Aktuálně.cz Martin Novák osobní zkušenost z pobaltské země.

Téma ruských národnostních menšin v regionu je podle Nováka ožehavé, už v minulosti si místní Rusové stěžovali na diskriminaci a chybějící práva ve srovnání s etnickými Litevci, Lotyši nebo Estonci. A právě s tím Kreml počítá: "Putin v minulosti na Ukrajině používal teze o ochraně ruské menšiny. Zdůrazňuje, že bude chránit Rusy, ať žijí kdekoliv. Je to meč, který má dvě ostří, protože Litevci a Lotyši pak samozřejmě mají sklon dívat se na ty ruské menšiny jako na Putinovu pátou kolonu, takže je to hodně nebezpečné," říká Novák.

Popisuje také dva scénáře, při kterých by se Rusko pokusilo odříznout Pobaltí útokem na Suvalský koridor (oblast podél polsko-litevské hranice): "Rusko by zaútočilo, pokud by mělo pocit, že je nějakým způsobem ohrožen Kaliningrad (ruská enkláva mezi Polskem a Litvou, pozn. red.). Druhá možnost je, pokud by Kreml chtěl otestovat soudržnost NATO a jeho schopnost reagovat, protože pokud by po útoku na Litvu nebo Lotyšsko NATO patřičně nezareagovalo, byla by to obrovská rána prestiži a vůbec schopnosti celé aliance."

"Oproti Česku je tady ohrožení mnohem víc cítit a je mnohem intenzivnější," popisuje Novák rozdílné vnímání hrozícího rozšíření konfliktu u nás a v pobaltské zemi. Významnou roli podle něj hraje historická zkušenost: "Litevci byli součástí Sovětského svazu, pamatují si deportace na Sibiř, na popravy partyzánů, kteří bojovali proti Sovětskému režimu. V historické paměti těchto národů je sovětská nebo ruská hrozba vyrytá mnohem hlouběji než v té naší."