Komise stopla Agrofertu vyplácení dotací. Rozhodne audit naplánovaný na leden

"Provede v ČR komplexní audit v lednu 2019, bude se týkat i období 2007 až 2013 a celého období před 2. 8. 2018," řekl dále Oettinger.

Agrofert se proti zastavení dotací ohradil. "Společnost Agrofert Holding nevidí právní důvod pro zastavení nebo vracení evropských dotací, které čerpá," uvedl ve středu mluvčí firmy Karel Hanzelka. Dodal, že Agrofert dosud nemá žádný oficiální podnět, na který by měl reagovat.

Evropský parlament řešil bod s názvem "Střet zájmů a ochrana rozpočtu EU v České republice" na podnět klubu Zelených, který Babiše kritizuje na základě studie právní služby komise. Ta dospěla koncem listopadu k závěru, že český premiér s ohledem na zmíněná nová pravidla stále profituje z činnosti Agrofertu, ačkoli jej převedl do svěřenského fondu.

Spolu se Zelenými se na textu rezoluci vyzývající EK mimo jiné k zastavení poskytování dotací holdingu Agrofert, o níž budou poslanci hlasovat ve čtvrtek, podílela lidovecké poslankyně Ingeborg Grässelová.

"Vítáme studii právní služby a dopis (EK Babišovi), ale požadujeme činy. Žádné další peníze Agrofertu, dokud je narušena hospodářská soutěž," řekla poslankyně, která se Babišovým vztahem k Agrofertu a jeho čerpáním dotací zabývá dlouhodobě. "Právní stát je pro nás důležitý a právě teď je vystavený zkoušce v České republice."

Český premiér, který v dopise komisi slíbil situaci řešit, podle ní v minulosti již několikrát podobné sliby dal, ale nikdy nedodržel.

Komunistická europoslankyně Kateřina Konečná se Andreje Babiše zastala: "Opravdu máte dojem, že je nutné vytvářet tlak na komisi a OLAF? Pokud se komise rozhodne, že je třeba konat, bude konat, pokud se OLAF rozhodne, že je třeba konat, bude konat."

Naopak zástupkyně německých pirátů Julia Reda byla v projevu o poznání méně shovívavá: "Konflikt zájmů Andreje Babiše nemůže být dál ignorován."

Agrofert a dotace

Prosperita Agrofertu, zejména jeho zemědělské části, je do značné míry založena na co možná nejefektivnějším využívání dotačních programů, a to jak z Evropské unie, tak z národních zdrojů. Například loni částky inkasované na dotacích či dotovaných výkupních cenách elektřiny z obnovitelných zdrojů skupině dosáhly rekordní výše 2,1 miliardy korun, zatímco konsolidovaný zisk byl 4,8 miliardy korun. Většina dotací je určena na provozní účely, převážně spojené se zemědělstvím. Dotace čerpají jednotlivé dceřiné firmy Agrofertu, kterých je přes dvě stovky.