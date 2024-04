"Západ to měl vidět." Na Ukrajině selhala zbraň, od které si spojenci hodně slibovali

Technikou, která na ukrajinském bojišti ani zdaleka nevyužila potenciál, je hlavní bojový tank z arzenálu západních armád. Americký M1A2 Abrams, britský Challenger 2 či německý Leopard 2 v daných podmínkách a ve stylu boje neobstály.

Jak mnoho z nich končí, ukázalo naposledy video ukrajinské 79. samostatné útočné brigády z oblasti východně od Avdijivky (video je v úvodu článku). Stojící tank Abrams zasáhne granát zřejmě z ruského FPV dronu do zadní části věže. Posádka z tanku uniká v době, kdy se vznítí munice. Abrams hoří a zdá se, že je na nejlepší cestě ho odepsat, píše v analýze server Kyiv Post.

Z 31 amerických Abramsů jich bylo údajně nejméně pět zničeno po prvním ostrém nasazení v únoru. Nejméně tři shořely poté, co byly opakovaně zasaženy drony u Avdijivky, zjistil Kyiv Post.

Západní politici a bezpečnostní experti debatovali dlouhé měsíce od zahájení plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu, zda bránící se zemi hlavní bojové tanky poslat. Nejvíc se obávali toho, že si Ukrajinci buď používaní techniky včas neosvojí a nedokážou ji udržovat, nebo toho, že to Rusy vyprovokuje k větší agresivitě.

Nakonec na Ukrajinu zamířilo asi 130 tanků, které používají armády NATO. První vozidla dorazila v dubnu 2023 a předpokládalo se, že budou stát v čele ukrajinské protiofenzivy.

Nyní, o rok později, ukrajinská armáda používá vyspělé západní tanky většinou jako drahé dělostřelectvo, které střílí zdálky a drží se dál od frontové linie. Podle bývalého amerického velitele Mikea Riedmullera je jedním z důvodů, proč nejlepší tanky NATO nesplnily na Ukrajině očekávání, to, že levné bezpilotní letouny jsou nad bojištěm tak hustě rozesety, že kdykoli se tank probije do blízkosti fronty, zaútočí na něj mračna dronů.

Britský Challenger 2 si posádky chválily kvůli přesným zaměřovačům a hlavnímu dělu. I Rusové obecně uznávají, že je to zřejmě nejsilnější tank operující na Ukrajině a s největší pravděpodobností by přímý souboj nepřátelských tanků vyhrál. Ale tankové přestřelky na tomto kolbišti nejsou. Většina z vynikající výbavy Challengeru je nyní spíš přítěží, říkají podle Kyiv Post někteří provozovatelé.

Nejběžnějším moderním tankem NATO je na Ukrajině německý Leopard 2. Většinou se jedná o modely z dob studené války. Při prvním větším nasazení v Záporoží loni v létě zastavovali ruští obránci Leopardy tím, že útočili na pásy tanků minami nebo střelami. Po zásahu ho ničili dělostřelectvem nebo vrtulníky.

"Chybou západních představitelů bylo předpokládat, že když darujeme několik našich vozidel, umožní vám to projít ruskými liniemi," uvedl Post Simon Johnson, který sloužil v britské armádě jako obsluha obrněné techniky. Navíc slabinou západních tanků je jejich váha. Měly problém přejet ukrajinské mosty, v bahnitém terénu často uvízly. Málo bylo i náhradních dílů.

Odborníci na obrněnou techniku pro Kyiv Post uvedli, že ačkoliv moderní hlavní bojové tanky nejsou tak užitečné, jak se myslelo v dobách studené války, stále mají své využití. Většina z expertů poukázala na nedostatečnou praxi Ukrajinců při provádění útoků kombinovanými zbraněmi jako na důvod, proč se nepřiklánět k závěru, že jsou tanky obecně zastaralé.

"Munice, více dronů, více Bradleyů nebo CV-90 (pásová obrněná vozidla), více dělostřelectva a prostě cokoli jiného by byly lépe vynaložené peníze. Zpětně je to očividné, ale ani tehdy to nebylo skryté a Západ to vidět měl," dodal Riedmuller.

