"Odtával." Detailní záběry ukazují alpský ledovec den před jeho tragickým pádem

Eiffelova věž je ve špatném stavu a prolezlá rzí, naznačují uniklé zprávy společnosti spravující památku, které získal francouzský časopis Marianne. Věhlasná stavba podle dokumentů vyžaduje kompletní opravu, místo toho ji ale čeká před olympiádou v Paříži v roce 2024 nátěr za 60 milionů eur (téměř 1,5 miliardy Kč), který odborníci považují jen za kosmetickou úpravu. Původně měla být seškrábána třetina nátěru věže a pak na ni měly být naneseny dva nové nátěry. Zpoždění prací způsobené pandemií covidu-19 a přítomnost olova ve starém nátěru ale znamená, že ošetřeno bude pouze pět procent plochy.

Když byla Eiffelova věž v roce 1889 dokončena, předpokládalo se, že vydrží 20 let, než bude rozebrána. Po 133 letech ale věž stále stojí, a to jen díky pečlivé údržbě. Zpráva o stavu věže podle časopisu tvrdí, že památka ale není v dobrém stavu. "Kdyby sem zavítal Gustave Eiffel, dostal by infarkt," řekl časopisu nejmenovaný správce věže s odkazem na autora stavby.

Eiffel, jehož společnost více než 300 metrů vysokou ocelovou dominantu francouzské metropole navrhla a postavila, uvedl, že největším problémem pro dlouhou životnost stavby je najít rez a zastavit její šíření. Jako řešení navrhl, aby se památka natírala každých sedm let. "Nátěr je základní složkou ochrany kovové konstrukce a péče, s jakou se provádí, je jedinou zárukou její dlouhověkosti," napsal tehdy.