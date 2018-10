Odmítněte plán Mayové na brexit, hřímal Johnson. Bravo, volalo publikum

Bývalý britský ministr zahraničí Boris Johnson vystoupil se svým očekávaným projevem před konzervativci a zkritizoval brexitový plán premiérky Theresy Mayové.

Birmingham - Bývalý britský konzervativní ministr zahraničí Boris Johnson v úterý vyzval své spolustraníky, aby odmítli brexitový plán premiérky Theresy Mayové. Takzvané návrhy z Chequers, které mimo jiné předpokládají volný obchod s EU pro průmyslové zboží a zemědělské produkty, ale nikoli služby, by byly podle Johnsona zradou voličů. To by mohlo vést k posílení krajní levice i krajní pravice v britské politice, prohlásil Johnson na stranickém sjezdu v Birminghamu.

Johnson, který patří mezi zastánce naprostého odstřižení od struktur Evropské unie a k nejhlasitějším kritikům brexitové politiky Mayové, byl v úterý podle očekávání hlavní hvězdou třetího dne konference Konzervativní strany. Na jeho vystoupení stáli delegáti frontu do sálu, zatímco při souběžném projevu ministra vnitra Sajida Javida byl sál poloprázdný, všímají si britská média.

"Nyní nastala ta chvíle, kdy je potřeba zavrhnout Chequers," prohlásil Johnson, po jehož slovech se z publika podle agentury Reuters ozývalo volání "bravo". Bývalý starosta Londýna se rovněž dočkal ovací vestoje.

Pokud vláda podle exministra uchopí brexit správně, čeká Spojené království zářná budoucnost. "A pokud špatně, budeme potrestáni," dodal Johnson, jenž kvůli nesouhlasu s plánem z Chequers v červenci podal demisi.

Brexitový plán Mayové označil Johnson za "ústavní nehoráznost", kvůli níž by Británie zůstala "po generace" pod nadvládou EU. Britské podniky a průmysl by se podle exministra musely podřídit unijním předpisům. Ty by mohly být vytvořeny na objednávku zahraniční konkurence tak, aby britské podniky "položily", prohlásil Johnson.

O čtyřiapadesátiletém politikovi, který si při svých vystoupeních nebere servítky, se spekuluje jako o možném nástupci oslabené Mayové v čele strany i vlády. I proto se podle britského tisku snažil přesvědčit delegáty, že vidí i za případný "tvrdý brexit", tedy naprostou odluku od unijních struktur. Johnson tak mluvil například o trhu s nemovitostmi, daních nebo potřebě lepšího financování státního zdravotnictví.