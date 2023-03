Přijdou katastrofy. Ruská letadla začnou padat, varují experti. "Kuchání" už začalo

Čtyři roky starý Airbus A320 ruské společnosti S7 Airlines letěl na počátku ledna ze sibiřského města Bratsk do Moskvy, když najednou přestaly na palubě fungovat toalety. Letoun tak musel neplánovaně přistát ve městě Kazaň. Svou trasu musel o pár dní dříve změnit kvůli poruše podvozku i osobní letoun společnosti Red Wings letící z Kazaně do Jekatěrinburgu. Takové případy jsou v posledních měsících každodenní realitou ruského cestování.

Tamní letecký průmysl je jedním z odvětví, které západní sankce uvalené na Rusko kvůli invazi na Ukrajinu výrazněji zasáhly, uvádí Rádio Svobodná Evropa. Podle ruského deníku Kommersant přestalo v roce 2022 fungovat nejméně devět ruských leteckých společností - a čtyři z nich poté, co jim národní letecký regulátor Rosaviatsiya odebral osvědčení o letové způsobilosti jejich flotily. Největším problémem posledních měsíců se totiž v důsledku západních sankcí stal nedostatek náhradních dílů.

Mnohé ruské aerolinky se k problému ale postavily po svém - část svých letounů uzemnily a rozebraly na součástky, kterými poté nahrazují v rozbitých strojích chybějící díly dříve dovážené ze Západu. Taková praxe nicméně zákonitě vede ke snížení počtu provozuschopných letadel, připomíná Rádio Svobodná Evropa. Jen společnost Aeroflot, která je největším leteckým dopravcem v Rusku, rozebrala již 25 svých letounů na náhradní díly a dalších 18 se nyní nachází v údržbě a čeká na opravu, informoval v listopadu na Telegramu kanál Baza.

"Tento 'kanibalismus' se skutečně používá již dlouho, ale spíše jako nucená praxe a ne ve velkém měřítku. V naší situaci se ale teď stává jediným způsobem, jak alespoň nějak nahradit chybějící části," podotkl Andrej Patrakov, zakladatel ruské společnosti RunAvia, pro server Siberia.Realities. "Zřejmou nevýhodou této praxe je, že vede ke snížení počtu letadel. Nikdo nemůže popřít, že problém s nedostatkem náhradních dílů tak řeší jen na chvíli," dodal.

Hromadné "kuchání" letadel ale není jediným způsobem, jak se ruské aerolinky se vzniklými potížemi vypořádávají. Některé z nich si na základě svých potřeb upravily předpisy pro údržbu. Kupříkladu u dvoumotorových proudových letounů SuperJet 100, vyráběných státním leteckým gigantem Suchoj, chybí již od podzimu palivové filtry původně dovážené z Francie.

Na ruském trhu ale nejsou k mání žádné náhradní a tamní výrobci zatím nepřišli s žádnou alternativou. Jedna ze společností vyrábějící letadlové motory tak doporučila, aby se znečištěné palivové filtry používané v těchto letounech nevyměňovaly a jen se čistily brzdovou kapalinou, informoval v prosinci na Telegramu kanál Aviatorshchina.

Způsob, jak se se vzniklou situací vypořádat, nalezly i ruské úřady. V polovině loňského roku vydaly nová nařízení, která leteckým společnostem rozšiřovala možnosti, odkud mohou náhradní díly dovážet. Dříve totiž mohli ruští dopravci používat pouze díly s dokumentací poskytnutou evropskými, kanadskými nebo americkými regulačními orgány. Na základě nových předpisů je ale povoleno využívat díly i od neosvědčených výrobců mimo zmíněné země.

Vydání takových nařízení podle Patrakovova jen svědčí o "zoufalství", v němž se ruský letecký průmysl nachází. "Když se ukázalo, že i když povolíte instalaci originálních náhradních dílů, ale s doklady ze třetích zemí, a nestačí to, tak ruské regulační orgány pak učinily ještě zoufalejší krok. Povolily neoriginální náhradní díly, dokonce i s dokumentací ze třetích zemí včetně Íránu," uvedl Patrakov.

Odborníci oslovení Rádiem Svobodná Evropa podotýkají, že jedním z hlavních problémů nového systému se stává především nespolehlivost dovážených dílů, mezi nimiž se mohou vyskytovat i padělky. S tím jde ruku v ruce i zhoršující se kvalita a bezpečnost ruské letecké dopravy. Experti očekávají, že počet leteckých nehod v Rusku nyní poroste. "Bude se to zhoršovat - nejprve běžné incidenty, pak nehody a nakonec katastrofy," uvedl pro ruský investigativní server The Insider pod podmínkou anonymity letecký expert.

A to již před válkou Rusko patřilo mezi země s jedním z největších počtů tragických leteckých nehod. Žebříček Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) z května loňského roku vyhodnotil ruskou leteckou dopravu jako tu s nejhorší bezpečností na světě.

"Pokud se používají náhradní díly s ověřitelnou historií, není to žádný velký problém. Ale když začnou přicházet komponenty, o kterých vývojář letadla nikdy neslyšel, neschválil je a jsou vyrobené v nějaké dílně poblíž Teheránu, pak mohou určitě vzniknout technická rizika," uzavřel pro Rádio Svobodná Evropa Andrej Kramarenko, dopravní expert z Vysoké školy ekonomické v Moskvě.

Při pondělní lokální lince po Sibiři se krátce po startu náhle otevřely zadní dveře letounu. | Video: VK/Aviation of Siberia and the Far East, Sergej Lidrik