Češi AstraZenecu moc nechtějí, dejme ji Bhútánu a Nepálu, žádají umělci a horolezci

Skupina českých horolezců, spisovatelů a humanitárních pracovníků, kteří mají blízký vztah k Himálaji, vyzvala ve společném dopise českou vládu, aby do Nepálu a Bhútánu poslala očkovací vakcínu proti koronaviru. Podle nich má Česko očkovacích látek přebytek a o vakcínu AstraZeneca, kterou země potřebují na druhou dávku, tu stejně není příliš velký zájem.

"Nepál a Bhútán jsou postiženy nepříznivým vývojem pandemie v regionu a v současnosti potřebují statisíce dávek této vakcíny k dokončení očkování druhými dávkami. První dávky těmto zemím původně dodala Indie, která však, kvůli vlastní kritické epidemické situaci, není momentálně schopna další vakcíny vyvážet," stojí ve výzvě.

Iniciátorem dopisu je fotograf a publicista Michal Thoma, který do Himálaje jezdí přes 20 let. "V médiích se začaly objevovat zprávy, že AstraZenecu lidé nechtějí a neví se, co s dodávkami bude. A já jsem si uvědomil, že je prostor udělat něco dobrého. Aby se rozhodlo dřív, než se vakcíny přiblíží své expiraci, co s tím přebytkem uděláme. Nepál a Bhútán jsou mi země blízké, které ty vakcíny nutně potřebují," vysvětluje pro deník Aktuálně.cz Thoma.

Postupně pak začal oslovovat i další lidi, kteří mají k regionu vřelý vztah. Mezi signatáři je tak například spisovatelka Tereza Boučková, herečka Iva Janžurová, šéf Člověka v tísni Šimon Pánek, biatlonistka Veronika Vítková, horolezec Jan Trávníček, jednatel CK Adventura Jaroslav Lhota nebo bývalá honorární konzulka ČR v Nepálu Zdeňka Karky.

Podle autorů výzvy by Česko mělo vakcíny AstraZeneca používat už pouze pro druhou dávku očkování a zbytek z více než milionu dávek poskytnout buď jako humanitární pomoc, nebo je nabídnout Nepálu a Bhútánu k zakoupení.

Výzvu teď projednává ministerstvo zdravotnictví, které podobnou pomoc v případě očkování řeší.

Konec štěstí

Bhútánu se povedlo naočkovat 80 procent své populace první dávkou očkování AstraZeneca během necelých dvou týdnů. Podle rady tamních budhistických mnichů království čekalo na příznivé datum a jako první naočkovali ženu narozenou v roce Opice.

Rozšířením nové mutace se ale situace zhoršila. Sousední Indie, která je jednou z mála zemí, se kterou Bhútán udržuje intenzivní diplomatické vztahy, se totiž potýká s vůbec nejhorší vlnou pandemie. Nemůže tak už Bhútánu druhou dávku látky poskytnout.

Nová mutace se navíc přes hranice začala šířit i do Bhútánu a Nepálu. "Hranice mezi Bhútánem a Indií je velmi snadno prostupná, ti lidé, co žijí na hranicích, jsou na pohybu přes hranice závislí. Teoreticky by to nemělo být možné, ale je jasné, že lidé přes hranici chodí na pastvu dobytka nebo něco nakoupit nebo prodat," vysvětluje na základě svých zkušeností situaci Thoma.

I proto se teď právě v hraničních oblastech začal covid-19 po mnoha měsících znovu šířit. V zemi s necelým milionem obyvatel teď průměrně onemocní okolo 20 lidí týdně. Od začátku pandemie se v zemi s přísnými opatřeními nakazilo skoro 1800 lidí.

Podobná je situace i v Nepálu, který část vakcín dostal darem, ale více než milion dávek si i v březnu objednal. Když se ale Indie začala potýkat s obrovským množstvím nových případů, jakýkoliv export vakcín zastavila.

Obě himálajské země tak teď hledají, kde druhé dávky očkování sehnat. Pomalu už se totiž blíží doba, kdy by se lidé měli přeočkovat, aby tak první dávka nepřišla vniveč.

