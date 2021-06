Úspěch himálajského království bledne. Rychle očkovalo, teď nemůže sehnat druhé dávky

Himálajské království ještě před několika týdny jako zázrakem naočkovalo proti koronaviru přes 80 procent své populace. Očkování provázela celá řada rituálů a bylo naplánováno na příznivé datum se správnou hvězdnou konstelací. Šlo ale jen o první dávku. Teď má Bhútán problém sehnat tu druhou, kterou budou brzy všichni potřebovat.

Začátek očkování proti koronaviru v Bhútánu zněl přímo pohádkově. Malá asijská země několik týdnů postupně schraňovala vakcíny a po dohodě s buddhistickými mnichy čekala na příhodné datum, kdy s očkováním začít.

Ten den nastal 27. března, kdy vakcínu dostala nejprve žena narozená v roce Opice, a to od zdravotní sestry narozené ve stejném roce. Astrologické podmínky byly tímto splněny a země za pouhé dva týdny podala první dávku více než 80 procentům celé populace. Stát o něco menší než Švýcarsko, s populací okolo 750 tisíc lidí, se tak vyhoupl mezi premianty.

Všechny dávky preparátu od britské farmaceutické firmy AstraZeneca Bhútán dostal darem od sousední Indie, která tak chtěla posílit svůj vliv a oslabit sousední Čínu. Teď už se pomalu blíží čas, kdy by lidé měli začít dostávat i druhou dávku vakcíny, ale astrologii navzdory se situace zkomplikovala.

Indie se totiž stále potýká s novou vlnou nákaz a zakázala vyvážet očkovací látky, které se v zemi vyrábějí. Naopak se snaží co nejrychleji proočkovat vlastní populaci, aby šíření nemoci zpomalila. Denně v zemi přibude 150 tisíc nově nakažených.

Bhútánský premiér Lotay Tshering minulý týden v parlamentu prohlásil, že Indie sice nejprve pomoc Bhútánu slíbila, země to ale po ní nebude vyžadovat. "Musíme pochopit, že náš soused čelí hrozné druhé vlně covidu-19. Indie je spolehlivý přítel a dá nám druhou dávku, pokud o ni požádáme, ale vzhledem k tomu, že Indie teď potřebuje zachraňovat více životů, by na ni Bhútán neměl tlačit."

Království v pasti

Bhútán chce místo toho oslovit jiné země, zda by nemohly poslat několik dávek AstraZenecy. Ministryně zdravotnictví Dechen Wangmová je například ve švýcarské Ženevě na konferenci Světové zdravotnické organizace (WHO) a premiér ji vyzval, aby se nevracela "s prázdnýma rukama".

Podle některých odborníků lze období mezi první a druhou dávkou vakcíny, které je teď stanovené na osm až 12 týdnů, prodloužit. Například Indie už dobu protáhla na 16 týdnů, aby stihla podat alespoň první dávku co největšímu množství lidí. I Bhútánu by to poskytlo víc času na sehnání vakcín.

Země také skrz program COVAX dostala prvních 5000 dávek od firmy Pfizer. Vakcína je ale zatím uložena ve skladech a není jasné, zda a jak se použije. Odborníci se totiž zatím neshodli, jestli lidé mohou dostat dvě dávky vakcín od různých výrobců.

Takovou praxi tento týden zavedla například Kanada, která ale přesto doporučuje, že pokud je to možné, měla by první i druhá dávka očkování být od stejné farmaceutické firmy.

Nová vlna nákaz

Nezávisle na dodávkách vakcín ale Bhútán řeší ještě jeden problém. I když má většina lidí za sebou první dávku očkování, země zažívá druhou vlnu pandemie - ještě silnější, než byla ta první.

Zatímco v březnu se nemoc covid-19 v zemi v podstatě nevyskytovala, teď se průměrný počet nových případů pohybuje okolo 30 denně. Minulý týden ale za jeden den přibylo i 100 nově nakažených.

Podle odborníků za nenadálý nárůst počtu případů může stejně jako u Laosu nebo Thajska agresivnější varianta koronaviru, tzv. indická mutace.

Koncem května bhútánský premiér varoval před stále se zhoršující epidemickou situací v zemi. "Pokud se nám teď nepovede dostat virus pod kontrolu, budeme vyhubeni," řekl Tshering. "Mnozí v zemi si mysleli, že po dvou vlnách koronaviru je to nejhorší za námi. Očkovací kampaň nám také dala naději. Ale podívejte se, jak jsme na tom dnes."

Země zatím zaznamenala celkem přes 1600 případů nákazy a jeden člověk s covidem-19 zemřel.

