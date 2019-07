před 29 minutami

Pokud by se vyplnily předpovědi vědců, bylo by za třicet let v oceánech na hmotnost víc plastu než ryb. Nezisková organizace The Ocean Cleanup se tomu snaží zabránit systémem na shromažďování odpadu pomocí mořských proudů. Systém už nějakou dobu testuje. Nyní ho aktivisté přesunuli do Velké tichomořské odpadkové skvrny, což je místo s extrémně zvýšenou koncentrací mořského odpadu mezi americkou Havají a Kalifornií. Pokud bude projekt úspěšný, měl by z oceánů do pěti let uklidit až polovinu plastového odpadu. Podívejte se ve fotogalerii, jak systém funguje.