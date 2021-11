Hřbitov odřízla láva. Na La Palmě uctili památku blízkých u dočasného památníku

Obyvatelé španělského ostrova La Palma v pondělí na svátek Všech svatých zapálili svíčky a položili květiny k dočasnému památníku. Místní hřbitov, kde jsou pochováni jejich blízcí, totiž odřízla láva z chrlícího vulkánu, uvedla agentura Reuters.

Ostrované, kteří nemohli navštívit hřbitov Las Manchas, se setkali u "vzpomínkového koutku", který pro ně připravila místní vláda v nedalekém Los Llanos.

Ve Španělsku je den Všech svatých státním svátkem, který se pojí se vzpomínkou na zemřelé. Lidé obvykle navštěvují hřbitovy, pokládají květiny na hroby a zapalují svíce.

"Cítím bolest, procházíme velkým trápením. Nemůžeme jít na hřbitov a vzít květiny pro své blízké," řekla sedmadvacetiletá Tara, která k památníku přišla uctít své rodiče. "Nezbylo nám nic, je to všechno velmi smutné. Prosím, aby to už přestalo… Už to zničilo naše životy," uvedl 45letý Sagrario Castro, jehož rodiče leží na hřbitově v Las Manchas. Jeho bratr přišel při erupci o dům.

Provizorní památník přesto některým z místních přinesl útěchu. "Pomáhá to a dává nám to jiskru naděje. Říkáme jim, že tam nemůžeme být, ale jsme s nimi," uvedla žena, která se představila jako Monica.

Hřbitov v Las Manchas, který znepřístupnila láva ze sopky Cumbre Vieja, se nakonec květin dočkal navzdory erupci. Popelem pokrytou oblast přelétla vojenská helikoptéra, která je nad pohřebištěm rozsypala.

Od začátku erupce sopky v polovině září muselo být evakuováno zhruba 7500 z přibližně 85 500 obyvatel ostrova La Palma. Podle posledních údajů evropského pozorovacího programu Copernicus láva částečně nebo úplně zničila 901 hektarů půdy a přes 2500 budov.

