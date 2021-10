Láva na španělské La Palmě pohltila další domy. Ostrovem otřásla také série erupcí

Policie v Praze prověřovala petiční stánky uskupení Praha sobě před volebními místnostmi, dostala kvůli tomu několik oznámení. Volební zákon sběrem podpisů neporušilo, řekla v sobotu mluvčí pražské policie Violeta Siřišťová. Policie podle ní u voleb v Praze zatím nezaznamenala ani žádné jiné potíže. Lídr Prahy sobě Jan Čižinský na Facebooku napsal, že šlo o sběr podpisů před komunálními volbami. Aby mohlo jedno ze sdružení, které je součástí pražské koalice, znovu kandidovat, nasbírat musí 100 000 podpisů.

Podle zákona o volbách není povoleno v blízkosti volebních místností během hlasování agitovat za politické strany nebo jejich kandidáty. "Někteří politici se rozčilují. Prý nemáme před volebními místnostmi co dělat a sbírat tam podpisy, prý je to nehorázné. Tak já to s dovolením uvedu na pravou míru: Praha Sobě je občanská kandidátka, 'sdružení nezávislých kandidátů'," napsal Čižinský. Na stánky před volební místností upozornil na Twitteru například starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS).