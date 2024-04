Velkolepá stavba stála tisíce životů. Podívejte se, jak se budoval Panamský průplav

Provoz v Panamském průplavu, klíčové dopraví tepně, by se měl v průběhu příštího roku vrátit do normálu. V úterý to uvedlo vedení průplavu. Připomeňte si v galerii, jak se velkolepá stavba budovala. Práce trvaly dlouhých 34 let a vyžádaly si tisíce životů. Průplav však posunul lodní dopravu a ekonomiku světa o dlouhé míle kupředu.

Panamský průplav byl otevřen v srpnu roku 1905. Díky velkolepému lidskému dílu se rozvinula námořní doprava napříč Amerikou a nebylo už nutné čelit rizikovému přepravování zboží zdlouhavou cestou okolo nejjižnějšího cípu jihoamerického kontinentu, Hornova mysu. Poslední den roku 1999 převzala průplav od USA Panama a získala tak nad ním kontrolu. Průplav je sladkovodní, závislý na umělých jezerech, a tudíž je i náchylný k poklesu hladiny, když je sucho. Tím se liší od Suezského průplavu, který využívá mořskou vodu a je na úrovni mořské hladiny. Kvůli suchu musel Panamský průplav postupně omezit počet lodí, které ho denně využívají. V posledních týdnech však díky mírnému zlepšení podmínek počet zvýšil na 27 lodí. Pokud se situace vrátí k normálu, tak by mohlo průplav používat denně až 36 lodí, uvedla jeho správa.