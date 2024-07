Podivný případ v luxusním hotelu. Šest lidí zemřelo, jejich jídlo zůstalo nedotčené

Měl to být pozdní oběd v luxusním hotelu v thajském Bangkoku. Když ho však hosté nestihli opustit včas, šla je pokojská popohnat. V pokoji zamčeném zevnitř našla už jen šest nehybných těl. Čtyři Vietnamci a dva Američané vietnamského původu byli zřejmě otráveni kyanidem.

Thajskem v posledních dnech otřásl podivný případ, na jehož konci zůstalo šest mrtvých. Skupina tří mužů a tří žen ve věku mezi 37 a 56 lety se ubytovala v hotelu v Bangkoku v průběhu tohoto víkendu. Každý měl svůj vlastní pokoj, až na manželský pár, který bydlel společně. Měli zde zůstat do neděle, pobyt si však prodloužili do pondělí. Jedno apartmá bylo rezervované až do úterý.

Právě do tohoto pokoje, kde bydlela Sherine Chongová, držitelka amerického pasu, přinesla v pondělí ve dvě odpoledne číšnice šest porcí oběda a čaj. Zároveň se nabídla, že nápoj rozlije do šálků, Chongová ale odmítla. V tu chvíli byla v pokoji sama. "Moc nemluvila a bylo zřejmé, že je vystresovaná," cituje číšnici britská stanice BBC.

Do čtvrt hodiny se celá skupina sešla v pokoji. Než přišla následující den pokojská, nikdo další už do něj nevstoupil ani nevyšel, ukazují kamerové záznamy.

Nalezené mrtvoly měly pěnu u úst. Jedna osoba měla poraněný obličej, vyšetřovatelé ale usoudili, že ke zranění nepřišla při boji, ale pádem. Dvě další oběti se snažily dostat ke dveřím, nikdy k nim ale nedošly, píše americký deník New York Times. Po smrti měla být skupina už víc než 20 hodin.

Vyšetřovatelé vyloučili také možnost loupeže, protože věci zemřelých, včetně zabalených kufrů, zůstaly na místě. Dveře byly zamčeny zevnitř, píše agentura AP.

Špatné investice jako možný motiv

Příčinou jejich úmrtí byla pravděpodobně otrava kyanidem, který byl nalezený na dně všech šesti šálků. Objednané jídlo zůstalo nedotčené, některé zůstalo i přikryto potravinovou fólií. "Naše hypotéza je, že pozřeli něco, co je zabilo," potvrdil thajský premiér Sríttcha Tchavisin.

Motivem otravy mohly být špatně investované peníze. Dva z mrtvých dlužili dalšímu člověku ze skupiny desítky milionů thajských bahtů (v přepočtu 6,5 milionu korun), které investovali do stavby nemocnice v Japonsku. Stejnou investici udělal i další ze skupiny.

Obětí mohlo být víc - pokoj ve stejném hotelu měla zarezervovaný i mladší sestra jedné z obětí. Z Thajska ale odjela už minulý týden a policie vyloučila její zapojení do činu. S vyšetřováním místním složkám pomáhá i americká FBI.