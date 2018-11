Novým ministrem pro brexit bude Barclay, ministryní práce Ruddová

před 19 minutami

Novým ministrem pro odchod Británie z Evropské unie se stal Stephen Barclay, který dosud zastával post náměstka na ministerstvu zdravotnictví. Oznámil to mluvčí britské vlády, informovala agentura Reuters. Novou ministryní práce se stane někdejší šéfka resortu vnitra Amber Ruddová. Nové ministry premiérka Theresa Mayová musela vybrat poté, co ve čtvrtek svou rezignaci kvůli nesouhlasu s předběžným textem dohody o brexitu oznámili ministr pro brexit Dominic Raab a ministryně práce Esther McVeyová. Barclay bude mít podle mluvčího vlády coby ministr pro brexit oproti svému předchůdci Dominicovi Raabovi jiné úkoly. Věnovat by se měl spíše domácí přípravě na brexit.