před 23 hodinami

Předběžná dohoda o brexitu, kterou britská vláda vyjednala s Evropskou unii, přináší to, pro co lidé hlasovali v referendu a co je v národním zájmu. Na tiskové konferenci to ve čtvrtek řekla britská premiérka Theresa Mayová. Znovu slíbila, že zajistí "nejlepší dohodu pro Británii". Do funkce ministra pro brexit, na kterou ve čtvrtek rezignoval Dominic Raab, Mayová podle svých slov zatím nikoho nejmenovala. Spekuluje se, že post nabídla ministru životního prostřední Michaelovi Goveovi.

VIDEO: Přijetí dohody o brexitu je v národním zájmu, tvrdí britská premiérka Přijetí dohody o brexitu je v národním zájmu, tvrdí Mayová po schůzce s britskými ministry | Video: Reuters | 00:55