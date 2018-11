Mayová čelí kvůli brexitu občanské válce, píše tisk. Možná odejdou další ministři

před 9 hodinami

Předložení návrhu brexitové dohody by mohlo v její Konzervativní straně vyvolat občanskou válku. Zdá se však, že britská premiérka Theresa Mayová je odhodlána dotáhnout boj do konce. Tak v pátek britská média hodnotí čtvrteční drama na britské politické scéně poté, co kabinet dal zelenou návrhu dohody s Bruselem. Premiérce však stále hrozí rezignace ministrů nebo konflikt se severoirskými unionisty, o jejichž podporu se vláda opírá v parlamentu.

"Rezignace, převrat a den nepřátelství. Mayová ale bojuje dál," shrnul čtvrteční vývoj v titulku deník The Guardian. "Den, jaký má za sebou (Mayová), by dost možná zlomil méně stoické vůdce, když ji kolegové vyzývali k odchodu a mezitím musela tři hodiny odrážet dotazy ve sněmovně," komentuje deník The Daily Telegraph. Někteří komentátoři v pátek otevřeně kritizují odpůrce premiérky v Konzervativní straně za vyvolávání převratu poté, co vlivný euroskeptický poslanec Jacob Rees-Mogg vyzval spolustraníky, aby předsedkyni vlády vyslovili nedůvěru. "Copak to vůbec nechápou?" ptá se na titulní straně bulvární list Daily Mail. "Drsnou realitou je, že je to buď premiérčina dohoda, žádná dohoda, nebo žádný brexit," dodává list v parafrázi volby popisované Mayovou před poslanci. Podobného názoru je i komentátor deníku The Times, podle kterého "nebyl jediný prominentní zastánce brexitu schopen předestřít plán, který by měl sebemenší naději na schválení v parlamentu". Dále kritizuje dva členy vlády, ministra pro brexit Dominica Raaba a ministryni práce Esther McVeyovou, kteří kvůli výhradám k návrhu "rozvodové dohody" kabinet opustili. Nejžhavějším kandidátem na odchod je nyní podle britských médií ministr životního prostředí Michael Gove, který byl v roce 2016 jednou z hlavních tváří kampaně za odchod z Evropské unie. Zpravodajská společnost BBC informovala, že Gove údajně odmítl nabídku převzít Raabovo místo, protože ho premiérka nechtěla nechat znovu otevřít vyjednávání s Bruselem. Brexit dotáhnu, dohoda je v národním zájmu, říká Mayová po rezignaci ministrů číst článek Některá média se k situaci premiérky a jejího návrhu brexitové dohody staví skeptičtěji. The Daily Telegraph na titulní stráně označil čtvrtek za "katastrofální den rezignací" a otiskl zde úryvek komentáře, podle něhož Británie místo Mayové potřebuje pro vyjednávání s Bruselem "šachového velmistra". Deník také s odkazem na nejmenované zdroje blízké vedení Severoirské unionistické strany (DUP) píše, že dohoda s konzervativci o podpoře jejich menšinové vlády bude minulostí, pokud Mayovou nevystřídá jiný lídr. Brzký konec v čele vlády pak Mayové předpovídá hlavní politický komentátor deníku Financial Times, podle něhož po čtvrtku konzervativci nevypadají jako vládní strana, ale jako "okrajové anarchistické uskupení". "I kdyby se Mayové nějak podařilo porazit odpůrce prosazující tvrdý brexit, přežít zdánlivě nevyhnutelný souboj o post lídra strany a protlačit svou brexitovou dohodu, nikdy jí nebude odpuštěno. I kdyby byly k Mayové dějiny shovívavé, její kolegové nebudou," napsal. Podle komentáře webu iNews nyní mezi Mayovou a parlamentem nastává hra kdo s koho. "Připoutejte se, tohle je jen začátek," avizuje. Přehled Mayová slaví dohodu, "divoký" odchod ale pořád hrozí. Nejdůležitější otázky o brexitu