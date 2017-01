Norsko jako první země na světě vypíná tento týden FM rádio

před 41 minutami

Norsko se ve středu stane první zemí na světě, která plně přejde na digitální vysílání rádiových stanic. Dvěma třetinám Norů se to sice podle průzkumu nelíbí, ale už dávno jsou téměř všichni na změnu připraveni.

Oslo (od naší spolupracovnice) – Norsko vkročilo do technologické historie.

Ve středu 11. ledna v 11 hodin a 11 minut začne vypínat svoji analogovou síť rozhlasových velmi krátkých vln (FM). Už dávno ji totiž nahradila digitální technologií DAB. Norsko se tak stane první zemí na světě, která plně přejde na digitální vysílání, a i když se to podle průzkumu listu Dagbladet nelíbí dvěma třetinám populace, téměř všichni už jsou připraveni.

Norové zrušení FM frekvencí příliš neřeší ani mezi sebou, ani v médiích. Drtivá většina už se dávno vybavila novými přijímači. „První DAB rádio jsem si pořídil v roce 2012 a jsem spokojen, hlavně kvůli širší nabídce stanic,“ říká bývalý učitel Narve v Oslu.

Řidiči, senioři a rybáři

Digitální rozhlas je v Norsku k dispozici již od roku 1995 a je dostupný pro 99,5 procenta populace. Sedm z deseti Norů je již nyní vybaveno digitálním rádiem. FM rádio bylo v této pětimilionové zemi zavedeno v padesátých letech a dnes ho pořád často využívají řidiči, senioři a rybáři, zejména kvůli varování před nepříznivým počasím.

Norové teď ve větší míře řeší jen to, co například Elisabet, sociální pracovnice z Osla: zda bude digitální rádio fungovat spolehlivě i v autě. Právě různé testy a žebříčky adaptérů z FM na DAB pro autorádia, jejichž ceny se pohybují v řádech několika tisíc českých korun, jsou v této souvislosti hlavním tématem norských médií. Jednotlivé kraje budou FM vysílání vypínat postupně až do 13. prosince 2017.

Už nemáme

Největší norské online obchody s elektronikou Elkjøp i Expert, obdoba českého Datartu nebo Electroworldu, už samostatná analogová rádia neprodávají a je možné je koupit pouze v kombinaci s novější digitální technologií.

DAB se od FM liší nejen technicky, ale z komerčního hlediska především tím, že se do stejného prostoru vejde více rozhlasových stanic.

V Česku si DAB stanice Českého rozhlasu může chytnout zatím jen zhruba polovina populace. Podle zákona se má v Česku digitální verze vysílání rozšířit do roku 2025, ale komerční stanice pevně usazené v FM frekvencích nemají zájem na rozšiřování prostoru pro konkurenci.

Rozmanitější obsah a lepší zvuk

V Norsku je v současné době analogově přenášeno pouhých pět celostátních stanic oproti 22 vysílaným přes DAB. Norské ministerstvo kultury v tiskovém prohlášení uvedlo: „Posluchači budou mít přístup k rozmanitějšímu rozhlasovému obsahu, získají lepší zvuk a nové funkce. Digitalizace má také zlepšit systém nouzové reakce, podpořit hospodářskou soutěž a poskytnout nové příležitosti pro inovaci a rozvoj.“

DAB technologie také umožní, dokonce i v odlehlých místech daleko na sever od polárního kruhu, poslouchat stanice například z Osla. Podle vlády jsou navíc náklady na digitální vysílání až osmkrát nižší než na vysílání FM. „Síť FM je zastaralá a její části by potřebovaly obrovské investice k zajištění nepřetržitého provozu. Je tak lepší investovat do nových technologií, které přinášejí mnohem více příležitostí,“ říká Ole Jørgen Torvmark, ředitel Digitalradio Norge, společnosti, která se podílí na digitalizaci norského rozhlasu.

autor: Zuzana Abou Ltaif

