Dřív za něj hrozila smrt. Fotograf zachytil tajemný obřad, tanečníci upadli do transu

Michal Novotný

Český fotograf, který se při svých cestách po světě zaměřuje na nejrůznější projevy náboženství a víry. Jeho kariéra odstartovala už v 18 letech, kdy odjel autostopem fotit konflikt mezi Srbskem a Chorvatskem. V roce 1995 nastoupil již jako zkušený válečný reportér do týdeníku Reflex, kde působil až do roku 1998. Následovala práce pro magazín Pátek Lidových novin, kde s krátkou přestávkou působil až do roku 2009. Nyní je na volné noze a jeho fotografie jsou publikovány v nejprestižnějších světových novinách a časopisech, jako jsou například The New York Times, GEO, Time nebo Stern. Jeho snímky získaly v roce 2006 ocenění na World Press Photo.

Web: www.michalnovotny.com

Instagram: instagram.com/michalnovotnyphoto

Facebook: facebook.com/novotnyphotographer

X (Twitter): twitter.com/micnovotny